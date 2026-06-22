¿Dinastía Sansores en Campeche? Sobrino de Layda se inscribe como aspirante por el PT

El sobrino de Layda Sansores busca ser Coordinador de Defensa de la Cuarta Transformación en Campeche, un cargo político que lo acercaría a ser el candidato a la gubernatura en el estado.

Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se registró como aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación en la entidad por el Partido del Trabajo (PT), y aprovechó para subrayar que su proyecto político es independiente de la administración estatal encabezada por su familiar.

Durante una breve entrevista con medios de comunicación tras formalizar su inscripción, Sánchez Sansores aseguró que mantiene una relación de afecto con la mandataria de Campeche, aunque afirmó que existe una “lejanía institucional” respecto a su gobierno.

“Hay cariño familiar, pero lejanía institucional”, expresó el aspirante, quien además reveló que tiene aproximadamente un año sin conversar con su tía sobre temas políticos o relacionados con su eventual participación en las elecciones de 2027.

“No he hablado con ella de esto, probablemente en un año”, dijo.

El registro de Gerardo Sánchez Sansores ocurre en el inicio del proceso interno de los partidos que integran la llamada Cuarta Transformación para definir a quienes buscarán las 17 gubernaturas que estarán en disputa el próximo año.

.Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche, surante su Cuarto Informe de Gobierno en el Centro de Convenciones Campeche XXI, acompañada por integrantes de su gabinete. (Cuartoscuro: Michael Balam Chan)

El político busca convertirse en coordinador de Defensa de la Transformación en Campeche, una posición que antecede a la candidatura de la coalición integrada por Morena, el PT y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

¿Aplicaría regla antinepotismo a Gerardo Sánchez Sansores?

Sin embargo, el registro de Sánchez Sansores ha generado cuestionamientos sobre si la regla de antinepotismo que impulsa Morena podría impedirle participar.

Cabe recordar que, en 2025, Morena prohibió oficialmente el nepotismo para las candidaturas del próximo año, luego de que el partido no consiguiera el apoyo de sus aliados, el PT y el Verde Ecologista, para aprobar dicho candado a nivel constitucional para las elecciones intermedias de 2027.

“Morena no permite que participe alguien que es familiar de quien está gobernando en turno”, reiteró Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, el 17 de junio en conferencia de prensa.

Sin embargo, Hernández aclaró que esta prohibición del nepotismo aplica exclusivamente a los militantes de Morena, no a sus aliados.

“Es una regla que tiene Morena, que no necesariamente tienen nuestros partidos aliados y que no necesariamente juzgamos o decimos que una está bien y otra está mal”, aclaró.

Los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) revisarán sus registros bajo sus propios estatutos y podrían saltarse esta regla.