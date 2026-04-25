Noroña ‘regaña’ a Sansores por adelantarse a Morena y empujar candidatura de morenista: ‘Está equivocada’

Gerardo Fernández Noroña ‘regañó’ a Layda Sansores, gobernadora de Campeche, para inclinar la balanza para el proceso electoral a favor de uno de sus allegados y saltarse el proceso interno que suele celebrar Morena para definir las candidaturas.

El senador por Morena reconoció que les “va a ir muy mal en la elección”, ya que Sansores excluyó a los partidos aliados como el PT y Verde, además de que no respetó el camino que marcó Morena para definir a los aspirantes.

“Salió a decir que el candidato va a ser perengano, pues si todavía no se hacen las encuestas. Hay compañeros y compañeras que tienen derecho a aspirar. Está dejando fuera al PT y al Verde, que sin esos votos no hubiéramos ganado. Está equivocándose absolutamente”, dijo durante una transmisión en vivo en sus redes sociales.

En el último año de la administración de Layda Sansores, se vio envuelta en múltiples polémicas, incluida el rompimiento de diputados con el gobierno estatal por la supuesta persecución política, que los orilló a restaurar el fuero de los legisladores en Campeche para evitar detenciones arbitrarias.

También surgieron señalamientos sobre la intervención del gobierno y autoridades campechanas para asignar a una nueva titular en la Universidad Autónoma de Campeche, luego que José Alberto Abud fuera detenido por presunta portación de droga sin comprobar la acusación.

¿Quién es el candidato que Layda Sansores propone para las elecciones del 2027?

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, nombró a Pablo Gutiérrez Lazarus, actual alcalde del Carmen, como coordinador estatal para la Defensa de la Transformación, posición que lo coloca como la principal carta de Morena rumbo a las elecciones gubernamentales del próximo año.

La secretaria de Gobierno, Liz Hernández, era la rival principal y competidora para alcanzar la candidatura al gobierno del estado en las elecciones a celebrar el próximo año.

Durante una rueda de prensa, Sansores hizo un llamado para pedir la unidad y total respaldo para el alcalde del Carmen para evitar divisiones al interior de Morena.

Pablo Gutiérrez buscaría dar el salto tras ser presidente municipal por tres periodos, primero con el respaldo del PAN (2015-2018) y después con Morena desde el 2021 a la fecha. Ahora Sansores cerró filas con el funcionario campechano.

Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Nació el 29 de agosto de 1983 y mantiene total hermetismo sobre su vida privada.

Gutiérrez mantiene un nivel de aprobación considerable al ser considerado un alcalde de territorio con presencia en las colonias y comunidades del municipio.

Con información de Lourdes Alonzo.