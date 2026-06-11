Roberto ‘N’, presunto líder del huachicol fiscal, señala a Morena: ‘En el partido están los culpables’

Roberto Farías, vicealmirante de la Secretaría de Marina, preso en el penal de máxima seguridad El Altiplano, negó una vez más, ser líder de una red de huachicol fiscal como le imputó la Fiscalía General de la República (FGR). Dijo que los verdaderos líderes están en Morena.

“Llevo nueve meses privado de mi libertad, acusado de un delito que no cometí y de un entramado que es imposible que yo pudiera llevar a cabo”, dijo en una nueva carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el texto fechado el 1 de junio, Día de la Marina, Farías exigió que la verdad no se sustituya por versiones construidas políticamente y desde instituciones del Estado.

Roberto ‘N’ señala a Morena como culpable del huachicol fiscal

“Se me señala como culpable, cerrando los ojos para no ver quién de entre sus compañeros de partido están los verdaderos culpables y responsables”, afirma el sobrino político del titular de la Marina en el sexenio anterior, Rafael Ojeda.

Aseguró que durante meses ha visto cómo se ha intentado instalar una narrativa donde algunos son presentados como culpables antes de ser escuchados. “Pero también he visto cómo poco a poco comienzan a surgir preguntas y señalamientos que antes nadie quería formular, porque la verdad siempre termina abriéndose paso”.

Reprochó que la FGR y la Secretaría de Marina no le hayan entregado la totalidad de la carpeta de investigación ni información técnica, para su defensa.

“Duele el ver cómo una institución honorable como lo es la Armada de México… hoy es utilizada para sostener silencios, ocultar información, culpar a otras personas”, concluyó.