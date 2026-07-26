América vs. Tigres EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el Campeón de Campeonas Femenil?

El Club América y Tigres UANL disputan un título para definir al monarca definitivo de la Liga MX Femenil. Las ganadoras del Clausura 2026 y las del Apertura 2025 se enfrentan este domingo en Texas para definir al Campeón de Campeonas 2026.

El partido también representa una revancha para las azulcremas, que perdieron este trofeo ante las Amazonas en 2023. Ahora, el equipo dirigido por Ángel Villacampa busca conquistar por primera vez un campeonato que falta en sus vitrinas, Tigres quiere sumar su cuarto título en esta competencia.

América vs. Tigres: Hora y dónde ver EN VIVO el Campeón de Campeonas Femenil

El encuentro es el domingo 26 de julio de 2026 en el Toyota Field de San Antonio, Texas:

Partido: América vs. Tigres

América vs. Tigres Instancia: Campeón de Campeonas 2026

Campeón de Campeonas 2026 Fecha: Domingo 26 de julio

Domingo 26 de julio Hora: 6:30 pm (tiempo del centro de México)

6:30 pm (tiempo del centro de México) Sede: Toyota Field, San Antonio, Texas

Toyota Field, San Antonio, Texas Transmisión: YouTube y Facebook de Liga MX Femenil.

¿Cómo llega América al Campeón de Campeonas 2026?

El América afronta el partido como vigente campeón del Clausura 2026 y después de conquistar la Concacaf W Champions Cup, por lo que busca cerrar su buen momento con un nuevo título.

Las Águilas ya jugaron una edición del Campeón de Campeonas, precisamente frente a Tigres, pero perdieron en 2023 con un marcador de 3-0. Ahora tienen una nueva oportunidad para romper esa deuda.

La portera Itzel Velasco aseguró a ESTO que el plantel llega con confianza después de los éxitos recientes.

“Venimos con la confianza elevada. Ganar la liga en casa y también un título internacional fue algo muy importante. Es el trofeo que nos falta y estamos preparadas para levantarlo”, afirmó.

América también llega con una base consolidada que incluye futbolistas como Irene Guerrero, Scarlett Camberos y Geyse Ferreira.

Las Águilas del América vencieron a las Rayadas del Monterrey para conquistar el Clusura 2026. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

¿Cómo llega Tigres al Campeón de Campeonas Femenil?

Las Amazonas obtuvieron su lugar tras conquistar la final del Apertura 2025 y buscarán ampliar su dominio en esta competencia, donde ya acumulan tres títulos.

Sin embargo, el equipo dirigido por Pedro Martínez Losa inicia una etapa de renovación. Para este semestre registró muchas bajas, entre ellas Belén Cruz, Fernanda Elizondo, Ève Périsset y Dilary Heredia.

Además, Natalia Coury y Thembi Kgatlana no estarán disponibles para este compromiso debido a sus convocatorias internacionales.

Antes del inicio oficial de la temporada, Tigres disputó un amistoso ante Atlético de San Luis, al que venció por 4-0, como un buen indicio de que saldrán a darlo todo ante las Águilas.

Tigres venció a América para conquistar el Apertura 2025. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM (Gabriela Pérez Montiel)

América vs. Tigres: Posibles alineaciones para el Campeón de Campeonas

América

Itzel Velasco

Karina Rodríguez

Isa Haas

Kimberly Rodríguez

Mariela Ramos

Gabriela García

Montse Saldívar

Nancy Antonio

Irene Guerrero

Scarlett Camberos

Geyse Ferreira

Tigres

Itzel González

Sabrina Enciso

Mariza Nascimento

Greta Espinoza

Jimena López

Alexia Delgado

Maricarmen Reyes

Myra Delgadillo

María Sánchez

Stephany Mayor

Diana Ordóñez

El encuentro llega en un momento de crecimiento para la Liga MX Femenil. De acuerdo con datos de la propia competencia, durante 2025 acumuló 67.8 millones de espectadores, una cifra superior a la registrada por la NWSL de Estados Unidos, la Women’s Super League de Inglaterra y la Frauen Bundesliga de Alemania.

Con información de EFE.