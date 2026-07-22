¿Gil Mora se va al Borussia Dortmund de Alemania? Esto sabemos

¡El niño está creciendo! El juvenil mexicano Gil Mora deslumbró con su talento en el Mundial 2026, donde jugó cuatro de los cinco partidos de la Selección Mexicana y fue titular en los últimos tres. Ahora, reportan desde Alemania que el Borussia Dortmund (BVB) sigue de cerca al mediocampista de Xolos de Tijuana.

Su talento no ha pasado desapercibido. Incluso, la FIFA lo nombró como "la joya del futbol mexicano" en un artículo publicado tras convertirse en el sexto jugador más joven en debutar en una Copa del Mundo.

Gil Mora fue titular en tres partidos del Mundial 2026. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

Esto sabemos sobre el supuesto fichaje de Gil Mora al Borussia Dortmund

Aunque Gil Mora ya había sido vinculado con varios clubes europeos en reportes de la prensa internacional y rumores difundidos por periodistas especializados, el señalamiento más reciente lo acerca al Borussia Dortmund, uno de los clubes más importantes de Alemania y reconocido por impulsar a jóvenes talentos antes de dar el salto a la élite.

Lothar Matthäus —campeón del Mundial de Italia 1990— reveló en la sección Lothar legt los del periódico alemán Bild Sports que el cuadro de las ‘Abejas’ sigue de cerca al futbolista de Xolos de Tijuana.

“Mora (...) disputó cinco o seis partidos en esta Copa del Mundo. Con apenas 17 años, es el gran talento de México y ya está en la lista de muchos clubes europeos. También he escuchado que Borussia Dortmund ya ha comenzado a mostrar cierto interés por él”, expresó.

El BVB ha construido buena parte de su prestigio formando futbolistas jóvenes que posteriormente se consolidaron entre los mejores del mundo. Casos como Jude Bellingham, Erling Haaland, Jadon Sancho, Christian Pulisic, Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang y el actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé, pasaron por el club alemán antes de convertirse en figuras internacionales.

Matthäus también consideró que una eventual llegada de ‘Morita’ al Dortmund sería positiva desde el punto de vista comercial, ya que podría incrementar el interés por la Bundesliga en México.

“Sin duda sería positivo, porque México es un país muy apasionado por el futbol y, si vuelve a surgir un joven supertalento como Gilberto Mora, el interés por la Bundesliga en México también podría crecer”, añadió.

No sería la primera vez que un mexciano llega a la Bundesliga. Anteriormente militaron en Alemania los campeónes con el VfB Stuttgart en 2007 Pável Pardo y Ricardo Osorio; Francisco ‘Maza’ Rodríguez, Andrés Guardado, Javier ‘Chicharito’ Hernández; o los campeones de Copa en 2018 Marco Fabián y Carlos Salcedo.

Mora es el sexto jugador más joven en debutar en una Copa del Mundo. (Xinhua/Li Muzi) (Li Muzi)

De acuerdo con Transfermarkt, Gil Mora tiene un valor de mercado estimado en 25 millones de euros, actualizado al 21 de julio de 2026, lo que representa un incremento del 150% respecto a su valoración previa al Mundial 2026, cuando estaba tasado en 10 millones de euros.

En una entrevista concedida a TUDN en octubre pasado, la agente de Gil Mora, Rafaela Pimienta, aseguró que esperaría una oferta importante por el juvenil mexicano: “Con 15 millones de dólares no me compro una pierna de Gilberto Mora”.

Pimienta es una de las representantes más reconocidas del futbol europeo y trabaja con futbolistas como Haaland (Manchester City), Matthijs de Ligt (Manchester United) y el mexicano Santiago Giménez (AC Milan).

De acuerdo con el periodista Osvaldo González Camacho, de Transfermarkt, la representante esperaba una oferta de al menos 18 millones de euros, al menos antes de la reciente revalorización del jugador.

Sebastián ‘Loco’ Abreu, entrenador de Xolos, aseguró en entrevista con ESPN que el club vive una “cuenta regresiva” para el salto de Mora al futbol europeo. El mexicano cumplirá 18 años el próximo 14 de octubre, fecha a partir de la cual podrá ser transferido al Viejo Continente, por lo cual ‘Morita’ jugará aún el presente Apertura 2026 de Liga MX.

“Hay que darle continuidad a su aspecto físico porque aún tiene 17 años, sigue en desarrollo, y todos esos aspectos los tenemos contemplados para que regrese al terreno de juego y nos siga dando”, señaló el técnico uruguayo.