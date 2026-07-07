‘Tuviste la valentía de intentar’: ¿Qué le dijo Javier Aguirre a Gil Mora tras error ante Inglaterra?

El entrenador Javier Aguirre no le recriminó al joven Gilberto Mora el error que cometió durante el México vs. Inglaterra y que culminó en el segundo gol de Jude Bellingham en el Estadio Ciudad de México el pasado domingo.

La Selección Mexicana quedó eliminada en los octavos de final del Mundial 2026 pese a que sometió deportivamente a Inglaterra 40 años después del último pase mexicano a cuartos de final y de que los europeos quedaron marcados por la ‘Mano de Dios’ en el torneo de 1986.

Tras ese partido, también terminó la etapa de Javier Aguirre al frente de la dirección técnica del seleccionado nacional y será relevado por Rafa Márquez, quien, de hecho, fue su auxiliar técnico durante este último proceso con el ‘Tri’.

Esto fue lo que le dijo Aguirre a Mora tras su error ante Inglaterra

El pasado domingo, México dominaba ampliamente a Inglaterra ante un Azteca con más de 80 mil personas. Sin embargo, se topó con una muralla llamada Jordan Pickford, que no permitió a los de Aguirre romper el marcador.

Pero en una salida, precisamente de Pickford, conectó con Declan Rice, quien tuvo el sendero libre para recorrer gran parte de la cancha, conectó con Bukayo Saka y Jude Bellingham terminó la jugada. Cayó el primer gol.

Gilberto Mora fue titular ante Inglaterra. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

México estaba noqueado. Tras un par de pases posteriores al saque, Mora recibió y trató de darse la vuelta entre dos jugadores ingleses; sin embargo, le robaron el balón y, tras una conexión con Harry Kane, Bellingham clavó el segundo tanto que complicó el panorama para México.

Pero el ‘Vasco’ no le recriminó lo ocurrido. “Le das la pelota y su instinto le dice: ‘Vámonos, quiero driblar y me voy’. Hizo así, se la robaron y vino el gol. Nos cogió mal parados. Un chico de 17 años. Le dije: ‘Estoy orgulloso de ti porque tuviste la valentía de intentar eso’. (Estaba) devastado y la segunda parte vas y haces lo mismo”, contó Aguirre a N+.

Aguirre dejó entrever que la confianza que depositó en Mora durante su proceso fue amplia. Incluso reveló que, en un partido donde el cobrador de penales Raúl Jiménez no estaba, designó a Gil como el encargado de cobrar. Por el contexto, parece que habla del México vs. Chequia, único juego en el que el ‘Lobo Mexicano’ no fue titular durante el Mundial.

“‘Hoy lo tira Mora’. ¿Y sabes por qué? Porque tiene 17 años y solamente cuatro jugadores con 17 años en toda la historia (...) y yo quería que él pasara a la historia. Lamentablemente no hubo penalti", expresó.

Aguirre confía en que el entorno de Mora hará que no se pierda en el proceso de consolidación, como ocurrió con algunas promesas mexicanas, incluidos jugadores que ganaron los Mundiales Sub-17 de 2005 y 2011, y que no lograron —o muy pocos— consolidar una gran carrera.

No solo se refiere a su padre, exfutbolista, y a su familia en general, sino también a quienes lo rodean en Xolos: Sebastián ‘Loco’ Abreu, su entrenador, y Jorgealberto Hank, dueño y presidente de Xolos de Tijuana.

Gilberto Mora ya habría causado interés en Europa. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

“Está en un muy buen equipo, con un buen entrenador y, sobre todo, un muy buen directivo que sabe que no le va a cortar las alas (...). Me lo ha dicho el propio dueño y no es un tema de dinero (...), es un tema de dejar crecer a la gente en el momento adecuado, que se vaya en el momento adecuado y a la liga adecuada”, expresó.

Aguirre no está seguro de si Mora debería ir de inmediato a una de las cinco grandes ligas de Europa, pues considera que Países Bajos, Bélgica o Portugal serían un buen trampolín para su desarrollo antes de dar el salto a Alemania, España, Italia, Francia o Inglaterra.

“No puedes sostener ya a Mora mucho tiempo en México. Por el entrenamiento en México (...), el entrenamiento en Europa te exige más por el clima, por tu comida, por tus distancias, por tu familia, por tu entorno (...); allá caen unas nevadas brutales”, condenó.