OpenAI y Anthropic compiten por hito en Wall Street: Alfonso Chagoyan, del IMEF, destaca carrera por la IA

El especialista Juan Alfonso Chagoyan Patiño destacó cómo OpenAI y Anthropic ha redefinido el acceso a la IA.

Las empresas de IA traen un crecimiento exponencial sin precedentes y eso está llevando a que haya cada vez más salidas a la bolsa (IPO), al grado que Anthropic (con Claude) y OpenAI (Con ChatGPT) están compitiendo para ver cuál es la primera IPO de Inteligencia Artificial en cruzar el umbral del billón de dólares —trillón de dólares en USD—.

El especialista Juan Alfonso Chagoyan Patiño, presidente del Comité Nacional de Transformación y Economía Digital del IMEF, señaló que cualquiera de las dos empresas que logre ganar la carrera en Wall Street establecerá el precio de referencia para toda una categoría de activos que hoy no tiene benchmarking público.

“La pregunta principal merece una respuesta clara y nadie lo sabe todavía, y esa incertidumbre es, en sí misma, información valiosa. Lo que sí es predecible es que el primer IPO de IA a escala de un trillón de dólares establecerá el precio de referencia para toda una categoría de activos que hoy no tiene benchmark público”, apuntó el especialista del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.

¿Por qué OpenAI es favorita a llegar al trillón de dólares?

Chagoyan Patiño recalcó que OpenAI es la empresa que podría ser la favorita para lograr ese hito.

“Anthropic llegó primero al proceso regulatorio, tiene una narrativa financiera más ordenada hacia la rentabilidad y una valuación privada que ya supera a OpenAI. OpenAI tiene la marca global más reconocida, el mayor volumen de usuarios y la ambición numérica más agresiva. Si el mercado premia la solidez, Anthropic tiene ventaja. Si premia la escala y el momentum, OpenAI es el favorito.

“Eso no es solo un evento bursátil, es la primera vez que el mercado pondrá un número auditado al valor de la inteligencia artificial como industria. Y esa carrera, a diferencia de muchas otras, tiene consecuencias que van mucho más allá de Wall Street”, recalcó Juan Alfonso Chagoyan Patiño.

Hay que recordar que Anthropic presentó su prospecto confidencial ante la SEC el 1 de junio de 2026 con una valuación de 965 mil millones de dólares.

Días después, OpenAI presentó el suyo — con Goldman Sachs y Morgan Stanley como suscriptores — apuntando a un debut de entre 730 y 850 mil millones de dólares, con mira a septiembre de 2026.

La competencia entre Anthropic y OpenAI

Anthropic y OpenAI son las dos empresas que han redefinido y democratizado el acceso a la Inteligencia Artificial.

Alfonso Chagoyan recordó que OpenAI, con ChatGPT, y Anthropic, con Claude, desarrollan lo que se conoce como LLMs (Large Language Models o Modelos de Lenguaje de Gran Escala): sistemas de inteligencia artificial entrenados con cantidades masivas de texto e información que les permiten comprender, razonar y generar lenguaje humano con una precisión sin precedentes.

“A diferencia del software tradicional — que ejecuta instrucciones fijas — estos modelos tienen la capacidad de inferir: interpretar el contexto, anticipar lo que se necesita y producir respuestas originales sin haber sido programados explícitamente para cada situación. Pueden redactar documentos, analizar contratos, escribir código, sintetizar información compleja y sostener conversaciones especializadas en cuestión de segundos”, expresó.