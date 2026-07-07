‘Corazón de Marruecos’: Esto sabemos sobre la telenovela con la que regresa Angélica María

Angélica María volverá a las telenovelas con Corazón de Marruecos, la nueva producción de Rosy Ocampo, después de 14 años del estreno de su último melodrama.

La actriz mexicana tendrá una actuación especial en la historia, cuyo estreno está previsto para finales de 2026 vía streaming, mientras que llegará a TV abierta en México a principios de 2027.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en la que Ocampo confirmó la incorporación de la llamada ‘Novia de México’ al elenco.

La actriz expresó su entusiasmo por volver a trabajar con la productora y destacó la confianza que tiene en su forma de desarrollar cada proyecto. Este regreso marca su vuelta a las telenovelas tras su última participación en Qué bonito amor en el ya lejano 2012, aunque en los últimos añois formó parte de otro tipo de producciones.

Esto sabemos sobre el regreso de Angélica María a las telenovelas

El regreso de Angélica María ocurrirá con Corazón de Marruecos, título provisional del melodrama que protagonizan África Zavala y José Ron.

La producción inició grabaciones en México durante mayo y posteriormente realizó el pizarrazo oficial con parte del elenco encabezado por Rosy Ocampo.

Durante la presentación oficial de su incorporación, la actriz compartió el significado que tiene volver a los estudios donde construyó buena parte de su trayectoria.

“(Me siento) muy agradecida porque vuelvo a estar en un lugar en el que dejé mi energía, mi juventud, lo que soy“, declaró, en declaraciones recuperadas por People en Español.

Angélica María vuelve a las telenovelas. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

¿Qué personaje interpretará Angélica María en Corazón de Marruecos?

La actriz dará vida a Ornela Donatti, una italiana heredera de una importante fortuna familiar y figura reconocida dentro del mundo de la moda y la alta joyería.

El personaje posee un perfil sofisticado, viaja constantemente para descubrir talento y nuevas tendencias, además de mantener una estrecha relación con la firma joyera ficticia Crown Enterprises, de acuerdo con información de TelevisaUnivision.

Dentro de la historia, Ornela conocerá a Yasmine, personaje interpretado por África Zavala, y reconocerá en ella un talento excepcional como diseñadora. Esa admiración la llevará a impulsar su carrera profesional mediante una propuesta para representarla y abrirle oportunidades en mercados internacionales relacionados con la joyería.

Angélica María ‘revive’ a la ‘Muchacha italiana’

El nuevo personaje mantiene un vínculo directo con uno de los títulos más importantes en la carrera de la actriz. En 1971, Angélica María protagonizó Muchacha italiana viene a casarse, producción en la que interpretó a Valeria Donatti, papel que impulsó su carrera en la televisión.

La propia actriz explicó que inicialmente Rosy Ocampo le ofreció interpretar a la abuela de la historia, propuesta que no prosperó debido a compromisos laborales.

Más adelante recibió una invitación para realizar una actuación especial creada específicamente para ella. “Rosy Ocampo me ofreció ser la abuela... Un tiempito después recibo una invitación para hacer una actuación especial de un papel hecho para mí pero que además es importantísimo en la nueva novela“, relató.

También aclaró que la nueva producción solo conserva algunos elementos estructurales de la versión original y desarrolla una historia distinta.

En 2012 se estrenó la última telenovela con Angélica María. FOTO: CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro)

¿De qué trata ‘Corazón de Marruecos’ y quiénes forman parte del elenco?

La trama sigue a Yasmine, una mujer que escapa de Marruecos para huir de un matrimonio forzado y llega a México en busca de libertad. En ese país conoce a León, heredero de un emporio joyero, con quien enfrentará prejuicios mientras ambos construyen una nueva etapa de sus vidas. La producción contará con locaciones tanto en Marruecos como en la Ciudad de México.

El elenco también incluye a Claudia Álvarez, Daniela Romo, Alexis Ayala, Luis Roberto Guzmán, Chantal Andere, Mark Tacher, Arcelia Ramírez, Alberto Estrella, Luis Gatica, Pedro de Tavira, Aarón Mercury, Tania Nicole, Jesusa Ochoa, Mich Duval y Lucca De la Torre. La producción mantiene previsto su estreno para finales de 2026 en Univision y ViX, mientras que su llegada a Las Estrellas se programó para principios de 2027.