⁠‘Pensé que iba a morir’: Itati Cantoral también padeció en festejos en el Ángel por victoria de México

Itatí Cantoral estuvo atrapada en la multitud durante los festejos en el Ángel de la Independencia. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

Itatí Cantoral pensó que iba a morir durante los festejos en el Ángel tras uno de los triunfos de México en el Mundial 2026, luego de quedar atrapada entre la multitud.

La actriz de telenovelas mexicanas asistió junto a su hija para vivir el ambiente mundialista, pero la experiencia terminó convirtiéndose en uno de los momentos más angustiantes de su vida.

Itatí Cantoral estuvo en una entrevista con Pepe & Teo. (Foto: Graciela López/Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

¿Cómo fue la experiencia de Itatí Cantoral en los festejos en el Ángel?

La protagonista de telenovelas mexicanas acudió al Ángel de la Independencia tras la victoria de México sobre Ecuador, encuentro que provocó una concentración masiva de aficionados sobre Paseo de la Reforma.

Cantoral explicó que decidió usar una máscara para no ser reconocida debido a la cantidad de personas presentes; sin embargo, la situación cambió repentinamente cuando intentó abandonar la zona.

“Desgraciadamente también tuve esta experiencia, fueron cinco minutos cuando pensé que iba a morir junto con mi hija y algunos de sus amigos, le ofrecí disculpas a sus papás”

La declaración fue realizada durante el pódcast Pepe & Teo, conducido por Ricardo Peralta.

Según contó Itatí Cantoral, inicialmente todo transcurría con normalidad y alcanzó a disfrutar cerca de 40 minutos de la celebración.

“Estábamos felices en la fiesta, fueron unos 40 minutos. Se puso el ambiente pesado, me pidieron fotos, nos fuimos, tratamos de salir, pero cambió el panorama cuando montones de personas se aventaron eufóricamente (...) Pensamos que no íbamos a salir con vida, no nos podíamos hacer para ningún lado”

La actriz aseguró que comenzó a pedir ayuda a gritos, aunque nadie podía auxiliarla debido a la presión de la multitud.

“Rezaba, no me escuchaban, nadie puede hacer nada, está fuertísimo. Te preguntas cómo empezó o por qué todos iban al mismo lado, es una cosa de locos, si pasa algo cuando empezó el terror, era difícil salir ilesa de ahí”

Antes de lograr salir de la zona, observó personas golpeadas y con heridas, situación que le dejó sentimientos encontrados porque, según dijo, se trataba de una noche que debía ser de celebración.

Pese a la experiencia, también recordó que antes de la aglomeración convivió con aficionados, bailó con personas que no conocía y recibió muestras de cariño del público: “Me siento orgullosamente mexicana, amo a la gente”

Aunque tras lo ocurrido, la actriz Itatí Cantoral recomendó a la población no acudir a celebraciones multitudinarias en puntos como el Ángel de la Independencia o el Zócalo capitalino, especialmente cuando se generan aglomeraciones difíciles de controlar.

Aumentan a cinco las víctimas por los festejos en el Ángel

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, informó en conferencia de prensa que desde el inicio del Mundial, el pasado 11 de junio, se han registrado cinco defunciones relacionadas con los festejos por triunfos de la Selección Mexicana.

La cifra supera el balance de cuatro muertes reportado previamente tras las celebraciones.

Gasman no detalló las circunstancias de la quinta defunción ni aclaró si se trata de un caso que no había sido informado anteriormente o de una actualización de las cifras oficiales.

De acuerdo con los reportes disponibles, tres personas fallecieron por asfixia durante las aglomeraciones registradas en Paseo de la Reforma, mientras que una cuarta murió posteriormente en un hospital después de haber sido trasladada desde la zona de los festejos.