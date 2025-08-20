Ricardo Peralta denuncia intento de fraude desde el número oficial de su banco: ‘No den información’

Ricardo Peralta, exparticipante de La Casa de los Famosos México, compartió su experiencia en su cuenta de Instagram luego de un intento de robo bancario a través de una llamada telefónica del banco Santander, quien compartió información para evitar caer en fraudes.

“Los estafadores pueden suplantar la identidad de los números telefónicos del banco, por lo cual te recomendamos no confiar plenamente en el identificador de llamadas y estar atento ante solicitudes o comportamientos inusuales. Recuerda que nunca vamos a solicitar información como contraseñas, NIP, claves del NIP Dinámico (SuperToken) o códigos OTP".

Peralta se mostró molesto por el intento de los extorsionadores para quitarle su dinero, pero lo que más lo indignó, dijo, fue que lo llamaron ‘persona naca’.

Ricardo Peralta fue participante de la segunda temporada de 'La Casa de los Famosos México' (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro) (Andrea Murcia Monsivais)

¿Cómo fue el intento de fraude bancario a Ricardo Peralta?

Ricardo Peralta recibió primeramente una llamada telefónica para alertarlo por el intento del inicio de sesión en su aplicación del banco.

“Me acaba de hablar alguien de Santander que según se intentaron meter a mi cuenta, así de la app y de todo y yo respondí ‘órale, no fui yo’, entonces me pidieron comenzar con un protocolo”, explicó en una historia temporal en su cuenta de Instagram.

Al preguntar si le iban a hacer un fraude, la persona que le marcó a Peralta, exparticipante de LCDLF México 2024, lo llamó ‘persona naca’. Luego de colgar, marcó al número que recibió y era el oficial de su banco.

“Ay, a poco me vas a tratar de robar, me dice claro que no, usted es una persona naca sin dinero y así, luego le colgué, marqué a ese número y si es el número de Santander, ‘qué pasó ahí, órale’, ahorita voy a llamar para avisarles de eso, pero lo tengo que hacer público, la chava me quería hacer un fraude y robarme mi dinero, todavía se atreve a decirme naca, naca usted que me quería robar”.

Momentos después, el influencer Ricardo Peralta recibió una segunda llamada de un sujeto, en esta ocasión para informarle la misma situación que la primera interlocutora.

“Que onda, ahorita voy a hablar yo, pero luego de contarles la historia aquí en Instagram, pero cuidado ahí Santander, donde me quiten mi dinerito me voy a ir contra ustedes, en ambos casos me dijeron que había un intento de entrada a su cuenta”.

A un año de su participación en 'LCDLF México, Ricardo Peralta participó en la película “Que huevos Sofía”. (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro) (Andrea Murcia Monsivais)

¿Qué respondió el banco a Ricardo Peralta tras el intento de fraude?

Ricardo Peralta marcó al banco Santander para reportar las llamadas y como respuesta le dieron algunas medidas a tomar para no caer en este tipo de fraude bancario.

“Ya llamé y me dijeron cosas muy interesantes, lo que me causó rareza es que es el mismo número de la línea del banco, me explicaron algo que ya saben, pero se los repito, me aclararon que de ese nunca marcan”.

Asimismo, le explicaron que las personas que cometen este robo, “tienen la tecnología” para utilizar números de otros bancos o de otros lugares como el SAT y así poder engañar a los clientes o usuarios.

Finalmente, explicó que no se debe de dar ningún tipo de dato personal porque los empleados del banco no los solicitan.

“Me dijeron que todo estaba bien, no hay que dar información, lo que es desconcertante es el mismo número (...) llamé ahorita por cualquier cosa, ya levantaron un reporte y al parecer eso lo hacen muy seguido, no debemos seguir el protocolo, me estresó que me llamaron naca, pero bueno, no caí”.