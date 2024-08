¿Qué pasó con Ricardo Peralta vs. Arath de la Torre? ‘Usa la carta de la homofobia como estrategia’, reaccionan

Otra vez La Casa de los Famosos México 2024 trascendió el mero chisme y llegó hasta temas políticos y de derechos humanos, esta vez por el posicionamiento del influencer Ricardo Peralta en la gala de eliminación del 18 de agosto.

La conductora Mariana Echeverría se convirtió en la eliminada 4 de La Casa de los Famosos México, pero antes de ello el programa tiene prevista una dinámica llamada ‘posicionamiento’, donde cada integrante le dice a un nominado por qué quiere que se vaya del reality, en ese momento Ricardo Peralta lo hizo por Arath de la Torre, pero no salió nada bien.

Peralta acusó a Arath de no respetar su expresión de género por criticar su forma de vestir y el conductor de Hoy le respondió que él estaba jugando sucio al tratar de poner a la comunidad LGBT+ en su contra: “No eres Wendy Guevara, eso otra cosa, búscate otra historia porque esa ya se contó”.

Al igual que ocurrió con la Secretaría de las Mujeres de la CDMX, que se pronunció por la violencia ejercida por el influencer Adrián Marcelo, esta vez la organización civil Círculo Diverso emitió un comunicado apenas unas horas después de esta discusión transmitida en televisión.

Ricardo Peralta acusó a Arath de violentar su expresión de género por su forma de vestir. (Foto: Captura de pantalla).

¿Qué dijo Círculo Diverso sobre Ricardo Peralta en LCDLFM?

Círculo Diverso A.C. es una organización sin fines de lucro de defensa y promoción de los derechos humanos y este 18 de agosto publicó en Instagram un documento en el que reprobaron los comentarios del influencer en televisión nacional:

“En estos momentos en que la comunidad LGBTTTIQ+ enfrenta la indiferencia de la sociedad en general en materia de derechos humanos, posicionamientos mal intencionados como el de Ricardo Peralta el día de hoy, solo contribuyen a la polarización social contra la diversidad sexual”.

Hay cuatro eliminados en LCDLFM. @LaCasaFamososMx

Dicha instancia señaló a Peralta por la forma de atacar a otro participante: “Utilizar la ‘carta de la homofobia’ como ‘estrategia’ para generar empatía y descalificar a otros participantes, es una conducta que atenta e invalida la lucha que personas LGBTTTIQ+ históricamente hemos sostenido por defender nuestras identidades, nuestras expresiones, nuestros derechos y nuestra existencia”.

Asimismo, la organización reiteró que los derechos de las personas LGBTTTIQ+ no son una estrategia de un concurso de televisión: “Ricardo Peralta no representa y no es, ni será, vocero las personas de la diversidad sexual; utilizar nuestras orientaciones, identidades y expresiones como estrategia de juego es completamente inaceptable e intolerable”.

Por ello, hicieron un llamado a la producción de LCDLFM a tomar cartas en el asunto y pidieron sanciones contra Ricardo, así como tomar medidas para evitar que esto se repita, ya que otros participantes también han vulnerado los derechos humanos, “continúan estigmatizando temas como la salud mental y la salud sexual”.

Círculo Diverso se pronunció por los comentarios de Ricardo Peralta en LCDLFM. (Foto: circulo_diverso).

¿Qué se dijeron Ricardo Peralta y Arath de la Torre?

Peralta le reprochó a Arath un comentario que hizo sobre su ropa días anteriores, después de una gala, cuando todos estaban en la cocina: “Ricardo, ya quítate ese vestuario, me pones nervioso, la maestra Canuta te va a dar un chingadazo”.

Así que este domingo, Ricardo Peralta le dijo: “Me hiciste un comentario muy desatinado... Hoy vengo aquí a explicarte un poco un concepto llamado expresión de género. La expresión de género va ligada a la orientación sexual, mi orientación sexual es homosexual y también va ligada a la identidad de género, mi identidad de género es género fluido, no binario. Esto quiere decir mi mujer ni hombre”.

El influencer agregó que la expresión de género estaba relacionada con su forma de vestir: “Yo sé que tal vez, tú me puedas decir o tal vez la gente en casa diga ‘solamente se refería a que no le gustó su ropa’. No. Yo sé perfectamente que no te referías a eso, porque tampoco existo para ti en esta casa y si yo no existo para ti en esta casa, tú tampoco vas a existir para mí... ¡Arriba los jotos afeminados!”

#RicardoPeralta cierra esta noche con un polémico posicionamiento 🤯💥

Luego de ello, el influencer se fue sin querer escuchar respuesta y la conductora Galilea Montijo lo hizo regresar porque Arath tenía derecho de réplica y le contestó:

“Ricardo creo que te estás equivocando. Yo no tengo ningún problema en ningún sentido con nadie, absolutamente nadie. Tan es así que tengo un hermano que es homosexual y lo respeto y es mi admiración más grande, no tengo absolutamente nada”.

Además, lo señaló por jugar sucio: “Creo que estás tratando de confundir a la gente y a las cosas, yo te respeto y te he respetado siempre... No quieras voltearme a mí a la gente de esa manera no se vale, no juegues así, no juegues sucio porque yo siempre te he extendido mi mano”.

Arath de la Torre se ha convertido en uno de los favoritos en La Casa de los Famosos México. (Foto: EFE/Cuartoscuro)

De la Torre agregó que incluso le ofrecía ayuda con temas de adicciones y le reiteró que buscara otra carta para jugar en el reality:

“Si te molestó mi comentario respecto a tu vestuario, bueno, no tiene absolutamente nada que ver con la identidad de género, mi respeto para tu comunidad, mi respeto para toda la comunidad LGBT y para todos los demás. Y te voy a decir una cosa con todo respeto: “No eres Wendy Guevara, eso otra cosa, búscate otra historia porque esa ya se contó”.

¿Cómo reaccionó Wendy Guevara a los comentarios de Ricardo Peralta?

Wendy Guevara publicó un video en sus redes sociales donde se mostró muy sorprendida con lo ocurrido entre los participantes de ‘LCDLFM’:

“Le doy toda la razón a Arath. Ricardo intentó con ese comentario por una forma de vestir, se metió diciendo que Arath no lo quiere por su forma de ser porque es gay. No tienen nada qué ver lo de la vestimenta con que sea gay, eso no importa. Qué bueno que Arath lo dejó claro y no dejó que lo ensuciara así. Me dieron muchos nervios”.

También agregó que ella es muy cercana al conductor: “Yo conozco a Arath de la Torre, lo conozco muy bien. Cuando yo lo veo él me abraza con esos abrazos sinceros, me da mi besito. Si el fuera homofóbico, créanme que ni me saludara; Arath es un superhombre y no entiendo el comentario que Peralta le dijo para hacerlo quedar mal. Se pasó”.

Reacciones en vivo a Ricardo Peralta

Después de que Arath de la Torre respondió a Peralta, en el foro se escuchó un aplauso, lo cual desconcertó al influencer; el conductor de Hoy lo agradeció más tarde, en su cuarto Mar.

Adicional a ello, Escándala (sitio especializado en temas LGBT+) hizo un evento en el restaurante Pinche Gringo para ver la eliminación en vivo y en Tik Tok comenzaron a circular videos de la reacción del público a ese momento, donde apoyaron a De la Torre.