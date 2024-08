Faisy, conductor de ‘Me caigo de risa’, dice por qué se alejó de Mariana Echeverría: ‘Mejor acabar bonito’

Mariana Echeverría se ha convertido en una de las integrantes más polémicas de La Casa de los Famosos México, ya que la conductora ha sido señalada por cometer bullying en contra de los otros integrantes y de sus excompañeros de clases.

Faisy, el actor mexicano y conductor principal de Me Caigo de Risa, fue cuestionado sobre el futuro de la participante de La Casa de los Famosos en este programa de comedia, del cual Mariana Echeverría salió en junio, luego de haber participado durante cerca de una década.

¿Qué dijo Faisy sobre el regreso de Mariana Echeverría a ‘Me Caigo de Risa’?

En un encuentro con los medios de comunicación, Faisy habló sobre las acusaciones que enfrenta la integrante de La Casa de los Famosos México, aunque no detalló si la exconductora de Se Vale tiene actitudes negativas fuera de cámaras.

En la conversación únicamente se limitó a decir que en caso de que alguien se sienta mal con el comportamiento que tiene Mariana Echeverría, lo manifieste y tome distancia de la famosa.

“Si hay personas que han sentido eso de Mariana (bullying), deben expresarlo en el momento y moverse. Yo lo que les puedo decir es que, en el momento en el que ya no me sentí cómodo, me hice a un ladito”, comentó.

Faisy y Mariana Echeverría Faisy aseguró que ya no se siente cómodo cerca de Mariana Echeverría, aunque no explicó los motivos de esta situación. (Foto: Faisy Nights)

Además, señaló que para todas las personas debe ser complicado lidiar con el encierro del reality show, debido a que están completamente incomunicados; sin embargo, dijo estar sorprendido por la agresividad que han mostrado las y los participantes.

Faisy compartió que luego de las actitudes que Mariana Echevería ha mostrado en el reality show, sus fans le han pedido no darle otra oportunidad en Me Caigo de Risa, no obstante, aclaró que la decisión no está en sus manos.

“Al principio me decían ‘es que tú quieres sacarla’ y ahora me dicen ‘tú no la regreses’ (...) yo no puedo sacarla, ni no sacarla, eso está en las manos de la empresa y el productor”, afirmó, a diferencia de lo que ocurrió en Faisy Nights.

¿Por qué Faisy se distanció de Mariana Echeverría?

El actor indicó que él solo pudo tomar la decisión de dejar fuera a Mariana Echeverría de su programa Faisy Nights debido a que él era el productor ejecutivo, pues reiteró que no se sentía cómodo trabajando con ella.

“Es válido moverse. No solo ahí: en la universidad, en la oficina, en una escuela; yo lo que hice fue eso (...) me gustaría decirles más cosas, pero trato de portarme como un caballero. Tomé la decisión de seguir, porque ya no me la pasaba bien”, agregó.

Finalmente, Faisy afirmó en el encuentro con los medios que prefería dejar la relación en buenos términos que seguir peleando: “Es mejor acabar bonito, que terminar enojados y cosas feas”.