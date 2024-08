El encargo de Paul Stanley a Mariana en LCDLF: Hacerle la vida imposible a ‘Mayito’

Dos semanas pasaron desde el inicio de La Casa de los Famosos México y las tensiones entre los habitantes crecieron después de la segunda gala de nominación, principalmente por una acusación de Adrián Marcelo contra Mariana Echeverría relacionada con Paul Stanley.

Los integrantes de ‘El sindicato’ iniciaron una discusión por la estrategia cuando el influencer señaló a la también comediante por ‘jugar’ en contra de Mario Bezares a petición del hijo menor de Paco Stanley.

Esto causado por la amistad de Paul y Mariana, relación que ella misma confirmó dentro del reality show, pero negó todos los señalamientos.

Adrián Marcelo acusó a Mariana Echeverría por una estrategia en contra de Mario Bezares. (Foto: Instagram / @adrianmarcelo10) (Instagram / @adrianmarcelo10 / Raise / Poker Room)

¿Qué respondió Mariana Echeverría de las acusaciones de Adrián Marcelo?

La participante del programa Me caigo de risa respondió inmediatamente a Adrián Marcelo con un tono entre frustrada y molesta.

“Alguien me dijo que estoy aquí por Paul, ¿me va a pagar?, ¿me va a ayudar?, ¿me va a salvar de la nominación? No estoy tonta, no lo soy, no fue un malentendido (...) ya, está bien, no me voy a poner en contra de alguien a la de a fuerza, esto es un juego”, declaró Mariana este jueves 1 de agosto.

Acto seguido fue al baño de La Casa de los Famosos a encontrarse con Arath de la Torre, donde continuó con su desahogo.

“Está bien, me llevo bien con Paul, pero si yo hubiera jugado hago complot en contra de Mario (Bezares) desde el primer día, la primera semana, ¿por qué él me va a ayudar? Es mi amigo nada más, yo no me meto en esos problemas”, agregó Echeverría.

Supuestamente, la estrategia de Mariana Echeverría es contra Mario Bezares. (Foto: Instagram @mbezares)

Arath abrazó a la esposa del portero Óscar Jiménez y le expresó su empatía acerca de las acusaciones porque él también es amigo del hijo de Paco Stanley.

¿Quiénes están nominados en ‘La Casa de los Famosos México’?

El pasado miércoles ocurrió la segunda gala de nominación, donde cinco habitantes de La Casa de los Famosos México 2024 están en peligro de ser eliminados y son los siguientes.

Briggitte Bozzo con 12 puntos.

Gala Montes con 6.

Arath de la Torre con 5.

con 5. Karime Pindter con 4

con 4 Shanik Berman con 4 puntos.

Sin embargo, uno de ellos puede ser quitado de la lista por el líder de la semana en la gala de salvación del viernes.

Shanik Berman está nominada por segunda ocasión en 'La Casa de los Famosos México' 2024. (Fotoarte: El Financiero).

¿Qué participantes quedan en ‘La Casa de los Famosos México’ 2024?

Tras la salida de Paola Durante, tras siete días del inicio del reality show, aún quedan 14 habitantes en La Casa de los Famosos México 2024 y están en el siguiente listado.