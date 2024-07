¿Cuáles son las polémicas de Adrián Marcelo, participante de ‘La Casa de los Famosos México 2024′?

Adrián Marcelo fue el último confirmado para La Casa de los Famosos México 2024 quien se suma a la lista de concursantes donde destaca Gala Montes, Mario Bezares y más.

El conductor es conocido por ser un influencer controversial por distintos comentarios causantes de comentarios negativos en su contra, pero, ¿cuáles fueron estas polémicas?

Las polémicas de Adrián Marcelo, habitante de ‘La Casa de los Famosos México 2′

Uno de los temas más escandalosos del youtuber fue cuando en 2023, su exnovia, Carolina Lerma, lo denunció públicamente por acoso sexual, señalamiento hecho por medio de sus redes sociales.

“Comenzó a mostrar sus genitales sin mi consentimiento y empezó a masturbarse, me forzó para besarme y me pidió tener relaciones sexuales con él a lo que me negué (...) me dijo que él era así de cínico, siguió expresándose de mi persona de manera denigrante, haciéndome sentir culpa y vergüenza”, dijo Lerma acerca del abuso en su cuenta personal de Instagram.

Adrián Marcelo nunca se pronunció ninguna declaración al respecto de las acusaciones en su contra.

El conductor Adrián Marcelo fue señalado por abuso sexual. (Foto: Instagram @adrianmarcelo10)

Comparó un feminicidio con una jugada de futbol

El participante de La Casa de los Famosos México 2024, durante la narración de un partido de la Liga MX en 2019, comparó una jugada de futbol con el asesinato de una mujer.

“Es un error, prácticamente se puede considerar un feminicidio, la deja muerta ahí en el área (refiriéndose al balón) y en ese momento llega el jugador”, dijo en un encuentro entre Chivas y Pachuca.

Poco después, el creador de contenido web se disculpó por sus declaraciones y pidió tomarlas como una forma de concientizar a las personas por los niveles de violencia.

“Quisiera de todo corazón ofrecer una disculpa a todos los que sintieron aludidos, ofendidos con el comentario. Ojalá a través de mi estupidez, de mi inconsciencia puedan ustedes abrir este debate en sus respectivos espacios, es decir, la impunidad”, compartió en el programa SNSerio, en 2019.

Adrián Marcelo comparó un feminicidio con el futbol. (Foto: Instagram @adrianmarcelo10)

Se quejó de las personas con sobrepeso

Adrián Marcelo estuvo invitado a un podcast con Karla Panini donde expresó sus comentarios en contra de las personas con sobrepeso, especialmente las mujeres.

“Creo que tengo la libertad de mandar a la ve... a las gordas, lo haría contento, las gordas están mal, ahora salen en portadas y la neta no hicieron nada para estar ahí, o por el mérito de comer, no hay disciplina, digan no”, dijo el conductor de TV en 2023.

Panini respondió ante las declaraciones del originario de Monterrey y aseguró que era un tema de aceptación y de respeto del físico “Más bien es una aceptación del cuerpo y cada quien lo respete y lo valore”, contestó Karla.

Adrián Marcelo criticó a las personas con sobrepeso. (Foto: Instagram / @adrianmarcelo10) (Instagram / @adrianmarcelo10 / Raise / Poker Room)

¿Fingió su pelea con Chessman?

En el festival de música The World is a Vampire, realizado en el Foro Sol, en marzo de 2023, supuestamente Adrián Marcelo fue supuestamente agredido por el luchador Chessman. La reacción del influencer fue arrojarle cerveza encima.

Meses después, el también comediante, golpeó a Chessman, pero en el podcast llamado Lucha Mexa (publicado un mes después) aseguró que todo fue planeado, estas son sus declaraciones.

“Yo no quería ser luchador, quería estar en la Triplemanía para darle otro ángulo, filtraron el video entrenando con Chessman y todo se nos va para abajo“.

Adrián Marcelo planeó todo con Chessman, según el mismo presentador. (Foto: Especial) (Especial)

¿Quiénes son todos los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México 2024′?

Además de Adrián Marcelo, ingresan 13 habitantes más a La Casa de los Famosos México. El listado completo es el siguiente.