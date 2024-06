Participantes de ‘La Casa de los Famosos México’ 2024: ¿Quién es el quinto habitante del reality?

La primera temporada de La Casa de los Famosos México superó todas las expectativas, consiguió buenos números de audiencia y generó conversación en redes sociales en torno a las polémicas, los chismes y las eliminaciones de los habitantes hasta el último día, cuando Wendy Guevara ganó la edición y se quedó con el millonario premio. En julio inicia la segunda temporada y ya conocemos la identidad de varios participantes.

Desde hace semanas circulan listas con los nombres de los supuestos habitantes, pero algunos de esos rumores ya fueron desmentidos por los protagonistas, como es el caso de Ninel Conde, quien contó que sí tuvo conversaciones con la producción y no llegaron a un acuerdo.

La producción le ha metido emoción a las presentaciones, el último anuncio fue el del argentino Agustín Fernández. Wendy protagonizó un divertido momento porque reveló la identidad de su amigo antes de tiempo.

¡Sí, Agus! 😂😂 ¡Y NIMODERRIMO! 😅 En medio de la emoción por conocer a mi nuevo habitante, #WendyGuevara revela antes de tiempo a #AgustínFernández 🥰 #LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/J4ysEdgpCL — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) June 22, 2024

¿Quién es Arath de la Torre, el quinto participante de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’?

Varios programas de televisión y redes sociales han sido las vías de los anuncios de los habitantes, esta vez el escenario fue Hoy y precisamente ‘destaparon’ a un conductor del programa: Arath de la Torre es el quinto participante de La Casa de los Famosos.

Arath es conductor, actor y comediante, tiene 49 años y una larga trayectoria en televisión. Entre las producciones televisivas más exitosas en las que ha participado están Soñadoras, Los Simuladores, El privilegio de mandar, Una familia con suerte, Mi marido tiene familia, Antes muerta que Lichita, Dr. Cándido Pérez.

“La productora me dijo: ‘Creo que puedes mostrar la mejor cara de Arath, ahora que eres padre y tienes otros conceptos de la vida’. Yo no quería, fueron mis hijos y mi mujer quienes me animaron”, declaró luego del anuncio. “Es un lugar en el que muchos quisieran estar”, añadió sobre su regreso a un reality show de este tipo. Hace años fue parte de Big Brother VIP.

El conductor dijo que esta propuesta llegó en noviembre: “Va a ser un desafío, yo estuve 28 días (en Big Brother), ahora espero estar más, es una versión más larga. Es una buena forma de reinventarme y divertirme”.

Divertido, irreverente y multifacético, así es mi quinto habitante 👏🏻👏🏻 ¡Bienvenido a #LaCasaDeLosFamososMX, @ArathdelaTorre! 🏠🙌🏻



Gran Estreno, 21 de julio a las 8:30 p. m. por #LasEstrellas 📺 📲 pic.twitter.com/ksw3V0pNfx — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) June 25, 2024

¿Quiénes van a entrar a ‘La Casa de los Famosos México 2′?

En redes sociales se han manejado muchos nombres, entre influencers polémicos y exparticipantes de reality shows, sin embargo, la producción ha dosificado los anuncios y la lista todavía es corta.

Mario Bezares, conductor de televisión

Brigitte Bozzo, influencer

Shanik Berman, conductora

Agustín Fernández, modelo y exparticipante de reality shows

Arath de la Torre, conductor y actor

¿Cuándo empieza la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’?

Estamos a menos de un mes del estreno del reality show de Televisa que competirá por la preferencia del público con una nueva generación de La Academia, producción que también arranca este verano.

La Casa de los Famosos México abre sus puertas en esta fecha:

Domingo 21 de julio, 20:30, tiempo del centro de México

¿Quiénes serán los conductores de ‘La Casa de los Famosos México’?

La producción repitió la fórmula probada que encantó al público. Ante el éxito de la primera temporada, las personalidades que conducirán las emisiones por televisión abierta y streaming son: