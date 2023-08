Ninel Conde asegura que tuvo un romance con Luis Miguel: ‘Es un caballero, un tipazo’

Se sabe que Luis Miguel tiene un amplio historial de novias y conquistas, que van desde actrices, cantantes y modelos de distintas nacionalidades que han hablado sobre la relación que tuvieron con ‘El Sol’. Y ahora, se suma una a la lista: Ninel Conde.

La llamada ‘Bombón Asesino’ reveló en un reality show llamado Secretos de las Indomables que ella, al igual que algunas de sus compañeras como Alicia Machado, Yuri y Paty Manterola tuvieron en el pasado un romance con el cantante.

Lo anterior generó sorpresa en la audiencia de la emisión. Por ello, durante un reciente encuentro con medios de comunicación, le preguntaron a Ninel Conde por las declaraciones que hizo durante las grabaciones del programa.

“Ahí (en el programa) salió todo (lo de mi romance con Luis Miguel). Porque bueno, estábamos entre mujeres, entre viejas ahí chismeando, imagínense”, dijo en primera instancia, confirmando que fue parte de las conquistas del artista que actualmente está de gira con su Tour 2023.

Ninel Conde asegura que salió con Luis Miguel hace algunos años. (Instagram / @ninelconde)

Ninel Conde habla de Luis Miguel

La actriz que dio vida a Alma Rey en la telenovela Rebelde (2004) no solo confirmó que tuvo una relación con ‘LuisMi’, también habló sobre cómo es él como pareja y compartió lo que piensa ahora del artista.

“Increíble, es un caballero, un tipazo. Yo nunca hablé al respecto porque no, ni para qué. El ‘hubiera’ no existe, pues ¿(a) quién no le gustaría quedarse con ese muñeco, no? Pero bueno, la verdad es que en ese tiempo no era ni el momento ni él andaba… (dispuesto a una relación seria). Creo que ahorita, al día de hoy, está un poquito más aterrizado, ¿no? (con mayor madurez)”.

Luis Miguel se encuentra actualmente de gira con su Tour 2023. (Foto: EFE / Leonardo Muñoz)

En otra entrevista con el programa El Gordo y la Flaca, la también actriz habló un poco sobre cómo es Luis Miguel como pareja, al que volvió a describir como ‘un caballero’.

“Es un Dios, un sol, (tiene) unos ojos espectaculares, un bronceado divino, bebe los mejores vinos (…) es un caballero, te atiende, te abre la puerta, te abre la silla, a todo el mundo pone a atenderte y demás cosas”, compartió hace una semanas.