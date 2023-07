‘Sálvame del bullying’: Ninel Conde se defiende de críticas por cantar tema de RBD

Hace unos días, se hicieron virales las críticas a Ninel Conde por cantar ‘Sálvame’, de RBD, en uno de sus recientes conciertos. Días después de lo ocurrido, la cantante salió a defenderse y aseguró que el audio de dicho video estaba editado.

A través de una publicación en sus redes sociales, la apodada ‘Bombón Asesino’ publicó el mismo video con el que la ‘tundieron’ y un mensaje en el que, además de hablar de aquella polémica, hace un comentario sobre el bullying cibernético del que ha sido víctima desde hace años.

“La semana pasada tomaron un fragmento de uno de mis shows y alteraron el audio, quitando incluso la voz del público que cantaba conmigo, distorsionando mi voz y volviendo algo negativo viral. Aquí les dejo el video original SIN TRUCOS DE MALA EDICIÓN”, señaló la cantante a través de Instagram.

Ninel Conde aseguró que a ella ya no le afectan dichos comentarios, sin embargo, señaló que hay que tener cuidado con lo que se le comenta a las demás personas, pues pueden provocar emociones negativas en quienes no saben manejar las críticas.

Publicación de Ninel Conde en Intagram. (Foto: Captura de pantalla)

“A mí después de tantos años de ‘mover el abanico’ ya no me tambalean y lo que me entristece es ver tanta gente llena de odio y resentimiento que no se ha dado cuenta el daño tan terrible que pueden ocasionar a gente que no tiene la inteligencia emocional de saber quién es. Amemos más y odiemos menos”, escribió la cantante.

Ninel Conde habla sobre el bullying en Internet

Antes de hablar sobre el video con el que recientemente se hizo viral, la cantante de ‘Bombón Asesino’ empezó a explicar que desde que las redes sociales comenzaron a tomar más relevancia, fue víctima de acoso y bullying cibernético.

“Hace 13 años por primera vez fui víctima de bullying con aquella falsedad que a alguien se le ocurrió inventar que confundí ‘tsunami’ con ‘surimi’, cosa que JAMÁS pudieron probar aun cuando ofrecí recompensa por quien me mostrara una sola prueba.

La cantante de entonces 33 años explicó que aquellos ataques la llevaron a sufrir episodios de depresión, los cuales aprendió a manejar.

Ninel Conde tenía alrededor de 33 años cuando empezó a sufrir bullying cibernético. (Foto: Instagram / @ninelconde)

“Fue ahí donde me hicieron más fuerte y aprendí que el hate viene de la frustración y envidia de gente que no ha podido realizar sus sueños ni ser feliz. Desafortunadamente, no todo mundo entiende ese proceso y lo pasa así, sino que llegan al grado del suicidio como tantos niños y jóvenes que lo han vivido y han terminado en tragedias”, explico la cantante.

Al final de su publicación, Ninel Conde dijo que nunca hay que tomarse las opiniones de los demás personal, y menos cuando se hacen con alguna intención negativa.