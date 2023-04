El Tacubo: El luchador de la UNAM que pelea contra el bullying en primarias y secundarias

El bullying es un problema serio en México, al grado de que se estiman alrededor de 19 millones de personas que son víctimas de este tipo de acoso, es decir, alrededor del 15 por ciento de la población. Por ello, las campañas contra la violencia son fundamentales para erradicarlo, y en la capital del país hay un luchador que le recuerda a los estudiantes la importancia de evitar la intimidación, su nombre es El Tacubo.

Con una identidad secreta, El Tacubo es un comunicólogo que estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y que cuando era niño sufrió bullying. En su afán por defenderse aprendió lucha libre a cargo de Tom Mix Junior, su maestro que le enseñó que la lucha “no era para pelearse en la escuela, sino para dar lo mejor de ti”.

“Me robaba mi dinero (la persona que le hacía bullying), me amenazaba y se burlaba de mi corta estatura y delgadez. Para ponerle fin a esa situación me inscribí en un gimnasio de Iztapalapa. Quería aprender a defenderme y darle una lección a mi abusador; pero el que la recibió fui yo”, dijo a UNAM Global.

En aquellos años en los que fue víctima de bullying, la salvación de El Tacubo fue el deporte y la música, partícularmente el álbum Re de Café Tacuba, lanzado en 1994 por la banda originaria de ciudad Satélite, Naucalpan. De ahí se desprende el nombre del hombre que estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y que empleó sus aprendizajes de comunicólogo y la lucha libre para promover una de las campañas antibullying más importantes en la Ciudad de México.

El Tacubo ha recorrido alrededor de 130 primarias y secundarias de la capital del país para hablar de forma directa, como si se tratara de un amigo, sobre los peligros del bullying y cómo puede desencadenar otros problemas en la vida de las víctimas, provocando incluso el suicidio.

“Ahora estoy aquí, recorriendo escuelas y compartiéndoles a los niños un mensaje que me hubiera gustado recibir a mí de pequeño: que es posible marcarle un alto a la violencia, y que pese a que nos sintamos en un callejón sin salida, las cosas pueden mejorar”, remarcó el luchador.

A lo largo de los últimos 11 años, El Tacubo obtuvo la medalla Gustavo Baz Prada de la UNAM por su campaña antibullying, además de que en 2020 fue incluido en el libro The rise of real life superhéroes and the fall of everything else, del escritor canadiense Peter Nowak, donde se analiza el fenómeno de los superhéroes de la vida real.