Senador Víctor Mercado habla sobre vínculo con detenidos en Operación Enjambre en Morelos

El senador por Morelos, Víctor Mercado Salgado, confirmó públicamente haber conocido y recibido apoyo activo durante su reciente campaña electoral por parte de tres de los principales objetivos detenidos bajo la ‘Operación Enjambre’ en Morelos, señalados por las autoridades como presuntos líderes delincuenciales.

En un encuentro con representantes de los medios de comunicación, Mercado Salgado minimizó la relación al calificarla como un trato común dentro de su actividad política. Sin embargo, admitió la colaboración de los hoy imputados en sus giras de proselitismo, particularmente en el municipio de Cuautla.

Autoridades detuvieron esta semana a Agustín ‘N’, presidente municipal de Atlatlahuacan, e Irving ‘N’, expresidente municipal de Yecapixtla, como parte de la Operación Enjambre en Morelos.

El legislador Víctor Mercado, que admitió su relación con detenidos, encaja de manera directa con los recientes señalamientos del fiscal especializado en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República, Ulises Lara López, quien ha coordinado investigaciones vinculadas al entramado criminal con el operativo Enjambre.

Lara López ha expuesto de manera reiterada que las personas capturadas en dicho despliegue policial operaban una red de financiamiento destinada a inyectar “dinero sucio” y recursos de procedencia ilícita en las elecciones 2024 para asegurar protección e impunidad en diversos municipios.

A pesar de la gravedad de las imputaciones de la Fiscalía, Mercado Salgado defendió el acercamiento bajo el argumento de que en sus recorridos por el estado “se le acerca mucha gente”.

De acuerdo con el testimonio del propio político, el esquema de apoyo de los tres detenidos se dividió en sectores clave para la movilización de votantes y la estructura de campaña:

Mauro Rivera (Líder transportista): Mercado Salgado relató que, al iniciar sus giras en Cuautla, Rivera se le aproximó para ofrecerle el control de los gremios que lideraba. “Oye, pues lo que necesites con el transporte”, habrían sido las palabras del hoy detenido en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, al intentar escapar.

Pablo Portillo (Delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, CANACAR): Presentado formalmente por Mauro Rivera, Portillo —identificado por el político como delegado del Autotransporte Federal y ejidatario— fungió como otro de los enlaces clave para el respaldo del sector de carga pesada en la zona oriente.

Horacio Zavaleta (Oftalmólogo): En el caso del médico detenido, el senador electo confesó haber canalizado a personas de la tercera edad con él para la realización de cirugías de cataratas a bajo costo, utilizando servicios médicos como una herramienta de gestión social y enganche clientelar durante el periodo electoral.

La posada en “La República”: La foto que detonó el escándalo

Al ser cuestionado de manera directa por el diario Reforma sobre una fotografía que circula en redes sociales, donde se le observa conviviendo en un ambiente festivo junto a los tres presuntos criminales, Mercado Salgado no tuvo más opción que confirmar la autenticidad de la imagen y el escenario de la reunión.

“Fue una invitación que hicimos por medio de mi jefa de prensa y mi jefe de redes. Fue una posada para todos los líderes y gente que de alguna manera estuvieron participando en las campañas que yo, cuando iba, me ayudaban”, puntualizó Mercado.

Sin embargo este nivel de cercanía con el sector no es fortuito ni reciente. Al haber fungido como titular de Control Vehicular durante el sexenio de Sergio Estrada Cajigal y, posteriormente, como secretario de Movilidad y Transporte durante la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo, Mercado Salgado ha mantenido el control del transporte público en la entidad por décadas.

Blindaje electoral: Sheinbaum reacciona ante el caso Morelos

El escándalo provocado por los acontecimientos en Morelos y las capturas del Operativo “Enjambre” escaló a nivel nacional, provocando una respuesta contundente desde el Poder Ejecutivo.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío de una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objetivo explícito de evitar la infiltración de “narco candidatos” en las boletas electorales en 2027.

La mandataria federal detalló que, precisamente por los graves antecedentes de colusión detectados en Morelos y otras regiones, se busca crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas adscrita al INE. Este órgano fungirá como un filtro de seguridad e inteligencia para alertar a los partidos políticos sobre aspirantes con perfiles de riesgo o vínculos con la delincuencia organizada antes de que consigan un registro oficial.