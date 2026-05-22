Cae en el AICM Mauro Rivera, líder transportista de Cuautla, ligado al Cártel de Sinaloa

En una acción coordinada de alta prioridad, se confirmó la detención de Mauro Rivera de la Cruz, líder transportista del municipio de Cuautla y operador de la Ruta 12.

La captura fue ejecutada por fuerzas federales en el marco del denominado ‘Operativo Enjambre’, justo en el momento en que el sospechoso pretendía evadir la acción de la justicia y huir.

La intercepción del líder gremial se registró durante las primeras horas de este viernes en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con la consulta realizada al Registro Nacional de Detenciones (RND), la captura quedó formalizada a las 10:05 horas, asignándole un estatus de “En Traslado”, bajo el resguardo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Al momento de su arresto, vestía camisa negra, pants gris y tenis negros.

¿Qué sabemos de Mauro Rivera, líder transportista detenido?

Esta mañana fue publicada una fotografía, tomada en diciembre, en donde Mauro Rivera de la Cruz aparece junto a Pablo Portillo Galicia y el Dr. Horacio Zavaleta Malacara, todos detenidos, acompañados por el actual senador Víctor Mercado Salgado.

Los tres personajes bajo custodia federal han sido señalados por las autoridades como presuntos integrantes de un esquema de extorsiones masivas contra comercios y transportistas en el municipio de Cuautla.

La difusión de la imagen generó revuelo, al exhibir la cercanía de los presuntos criminales con altas esferas del poder legislativo federal.

Las investigaciones iniciales vinculan de manera estrecha a Rivera de la Cruz con una red de delincuencia organizada que opera en la región oriente de Morelos.

Reportes de inteligencia señalan que el líder del transporte posee presuntos nexos operativos y financieros con el Cártel de Sinaloa, organización delictiva cuyo liderazgo en la zona se atribuye a Júpiter Araujo, alias ‘El Barbas’.

Mauro Rivera sería parte de una estructura criminal del alcalde de Cuautla

Esta detención forma parte de un golpe estructural a una aparente red criminal incrustada en la política y los servicios públicos locales. Mauro Rivera es identificado como una pieza clave de la misma estructura encabezada por el alcalde de Cuautla, prófugo de la justicia, Jesús Corona, y sus colaboradores Portillo Galicia y Zavaleta Malacara.

La noticia ha generado un profundo impacto en la opinión pública debido a la activa participación social y gubernamental que el detenido mantenía hasta hace apenas unos días:

Hace solo una semana, Rivera de la Cruz fungió como pieza clave en las mesas de negociación con el Gobierno del Estado de Morelos para pactar el incremento a la tarifa del pasaje en la entidad, mostrando un control absoluto sobre el gremio concesionario.

Asimismo, en lo que colectivos locales califican como una paradoja institucional, el hoy detenido asistió al día siguiente en primera fila del presídium oficial donde la Gobernadora de Morelos, Margarita González, presentó el proyecto de mejoramiento del transporte público.

Las autoridades federales determinarán en las próximas horas la situación jurídica de Rivera de la Cruz, mientras se evalúa el fuerte impacto que esta captura —y el escándalo de sus nexos políticos— tendrá sobre las líneas locales de Cuautla y el tablero político de Morelos.