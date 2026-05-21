La ‘herencia’ de Cuauhtémoc Blanco en Morelos: Lista de sus exfuncionarios detenidos y ligados a polémicas

Cuauhtémoc Blanco dejó el Gobierno de Morelos en 2024 para buscar convertirse en senador.

Desde que terminó el Gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos, algunos de sus funcionarios se han visto envueltos en polémicas, detenciones y asesinatos, siendo Elizabeth Marina ‘N’ el caso más reciente.

La funcionaria, quien fuera jefa del Departamento de Contabilidad del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo (Filateq) está acusada de presuntamente desviar más de 19 millones de pesos.

La detención, a manos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía Especializada al Combate a la Corrupción, ocurre luego de un año de arrestos y asesinatos a exfuncionarios de aquella administración que terminó en 2024, pero que sigue siendo polémica a dos años de distancia.

Los exfuncionarios del ‘Cuauh’ detenidos y ligados a polémicas

Estos son algunos de los funcionarios que formaron parte de la administración de Cuauhtémoc Blanco en Morelos y que ahora están detenidos:

Elizabeth Marina ‘N’

El caso más reciente es el de Elizabeth Marina ‘N’, una mujer que estuvo al como contadora del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo, y quien ahora es investigada por los delitos de peculado agravado, ejercicio ilícito del servicio público y ejercicio abusivo de funciones.

La Fiscalía indica que la mujer habría aprovechado de su cargo para desviar los recursos públicos que estaban destinados al desarrollo del lago, y tras detectarse las irregularidades, se solicitó su captura.

Dionicio Emanuel ‘N’

En febrero pasado, Dionicio Emanuel ‘N’, el titular del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, también fue detenido.

Se le acusa por delitos de peculado agravado y ejercicio abusivo de funciones, luego de que presuntamente favoreciera a otros exfuncionarios de Cuauhtémoc Blanco para adquirir terrenos cerca del lago, con operaciones por debajo de los permisos comerciales.

Con estas acciones, Dionicio Emanuel dañó al fideicomiso y a los ejidos que lo conforman, además de que se investiga un presunto desfalco millonario vinculado al pago de eventos no realizados, así como la venta irregular de predios.

Samuel Sotelo

Tras el arresto de César Alejandro ‘N’, conocido como ‘El Botox’ y líder de ‘Los Blancos de Troya’, se recordó una polémica en la que se vinculó a Samuel Sotelo, ya que en una anterior detención del narcotraficante estaba con él.

Esto ocurrió el 22 de enero de 2018, cuando ‘El Botox’ estaba en la casa de Sotelo, exsecretario del Ayuntamiento de Cuernavaca y exsecretario de Gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

Alfonso Moreno Tacuba

Otro caso polémico fue el de Alfonso Moreno Tacuba, excoordinador operativo de la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos, asesinado el 9 de febrero pasado.

El hombre iba a bordo de su auto, y antes de llegar a su domicilio fue baleado por un comando armado en el fraccionamiento Las Fincas, esto en el municipio de Jiutepec.