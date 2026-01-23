Capturan a ‘El Botox’, ligado al asesinato de líder limonero

Omar García Harfuch enfatizó que el arresto de ‘El Botox’ se dio mediante la coordinación entre la dependencia a su cargo, las secretarias de la Defensa Nacional y de Marina. [Fotografía. Gabinete de Seguridad]

Fuerzas federales capturaron en Michoacán a César “N”, alias ‘El Botox’, responsable de extorsiones a productores de Michoacán y del homicidio del líder de los limoneros, Bernardo Bravo, indicó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El funcionario, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum –realizada en Puebla–, enfatizó que el arresto de ‘El Botox’ se dio mediante la coordinación entre la dependencia a su cargo, la secretarias de la Defensa Nacional y de Marina, así como la Fiscalía General del Estado de Michoacán y de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

“Informar que, como ha sido la instrucción de la señora presidenta, el objetivo prioritario es atender la extorsión, hace unos minutos se detuvo a un sujeto apodado ‘El Botox’ en Michoacán”, dijo García Harfuch, quien aseguró que el gabinete de seguridad está en permanente comunicación con el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña.

César “N”, detalló García Harfuch, “es responsable de extorsiones a los limoneros y a otros productores y también de homicidios, incluyendo el del líder de los limoneros, que todos sabemos de (este) lamentable homicidio, Bernardo Bravo”.

El asesinato de Bravo, quien era presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán y denunciaba la extorsión del crimen organizado a productores de Michoacán, ocurrió el 20 de octubre pasado.

¿De qué delitos se le acusa a ‘El Botox’?

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana agregó que El Botox contaba al menos siete órdenes de aprehensión, varias por el delito de homicidio.

“La primera fue por homicidio de 2025, la segunda por extorsión agravada, también de 2025, la tercera por extorsión agravada en 2025 y 2024; una más por extorsión agravada.

“Tenía más de seis órdenes de aprehensión por extorsión agravada y tres órdenes de aprehensión por homicidio calificado. Una más por tentativa de homicidio calificado y la última que obtuvo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, después la del 6 de noviembre, por el tema del líder limonero”.

Abundó que el detenido tuvo vínculos con el “Cártel Jalisco (Nueva Generación) y otros grupos delincuenciales. Como sabemos, usaba en varias ocasiones explosivos en contra de las autoridades. Cometió bastantes homicidios y principalmente extorsión”.

‘El Botox’ fue trasladado en un helicóptero de la Defensa Nacional, por personal del Ejército mexicano y de investigación de la secretaría de Seguridad, a la Ciudad de México.

García Harfuch puntualizó que en una operación previa a la captura de este criminal, se detuvo a una mujer muy cercana a él, “que era quien le llevaba la contabilidad y a su círculo cercano”.

César “N” representaba un objetivo prioritario para el gabinete de seguridad debido a que era uno de los principales generadores de violencia en Michoacán.

Por otra parte, el funcionario federal añadió que las órdenes de aprehensión se van a cumplimentar directamente en reclusorios.

‘El Botox’ intentó escapar y mujer agente lo detuvo sin un solo disparo

Una agente de la Secretaría de Seguridad y Proteccion Ciudadana (SSPC), fue quien detuvo a César “N”, alias El Botox, cuando éste escapaba de un operativo en el que, incluso, se usaron helicópteros artillados del Ejército mexicano.

El presunto líder de Los Blancos de Troya y quien el 7, 10 y 12 de enero amenazó en videos al titular de la SSPC, Omar García Harfuch, y a la presidenta Claudia Sheinbaum, sería el autor intelectual del homicidio del líder limonero, Bernardo Bravo.

Su detención se llevó a cabo sin hacer un solo disparo, y ocurrió a las 07:22 horas de ayer, en un domicilio ubicado en calle Lázaro Cárdenas, colonia Santa Ana Amatlán, municipio de Buenavista.

Este hombre era considerado difícil de detener, debido a que la mayor parte del tiempo la pasaba en zonas montañosas o cuevas, en la Tierra Caliente michoacana.

A su círculo de seguridad lo usaba como muralla y medio de comunicación para dar órdenes. Tenía teléfono móvil, pero casi nunca lo usaba.

Su captura fue resultado de varios meses de investigaciones sigilosas. Primero desarticularon su cinturón de seguridad.

Tras días de seguimiento y rastreo, el miércoles fue detenido Marco Antonio ‘N’, ‘El Pilones’, integrante de su primer círculo, quien llevó a las autoridades hasta ‘El Botox’.

Minutos después de las 07:00 horas de ayer inició la operación final.

César “N” estuvo a punto de escapar, pero una mujer agente lo detuvo sin hacer un solo disparo.

Los Blancos de Troya es uno de los principales grupos generadores de violencia en Michoacán. Tiene vínculos con Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación, y cuenta con alta capacidad de fuego, drones con bombas y artefactos explosivos tipo minas antipersonales.

‘El Botox’ está implicado en el cobro de piso y secuestro de productores y empacadores de limón. Por ello, rompió alianza con Juan José Farías Álvarez, ‘El Abuelo’, quien pretendía liderar las extorsiones.

Además, cuenta con siete órdenes de aprehensión por extorsión agravada y homicidio calificado.

En México había una recompensa de 100 mil pesos y en Estados Unidos de cinco millones de dólares.