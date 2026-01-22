‘Dejen de buscarme’: La vez que César Arellano, ‘El Botox’, exigió a Sheinbaum y Harfuch no perseguirlo

César Arellano Sepúlveda, alias ‘El Botox’, es identificado como el líder del grupo criminal Los Blancos de Troya.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum confirmó que el operativo desplegado en la región de Tierra Caliente, Michoacán, concluyó con la detención de César Arellano “N”, alias ‘El Botox’, presunto líder del grupo criminal de Los Blancos de Troya.

Su captura recordó la ocasión en que ‘El Botox’ lanzó un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a quienes pidió que dejaran de “buscarlo” y enfocaran sus labores de inteligencia en la industria del limón en Michoacán.

“Dejen de andarme buscando a mí y centren sus labores de inteligencia en averiguar cómo está la industria del limón”, dijo el presunto criminal, quien aparece en el video en medio del bosque y sosteniendo unos rollos de papel higiénico.

En el mensaje, el presunto autor intelectual y material del limonero Bernardo Bravo aseguró que las autoridades federales fueron mal informadas y las acusó de empobrecer al pueblo y de lanzar acciones únicamente en su contra.

“¿Están para servir al pueblo o para empobrecerlo? (…) Chequen con sus labores de inteligencia cómo está la industria para el pago del limón”, cuestionó.

El líder de Los Blancos de Troya aseguró que el precio establecido para el pago del limón en la entidad “no les sirve” a los productores, ya que, según dijo, solo beneficia a empresarios y afecta directamente a los trabajadores del campo, quienes, afirmó, no reciben apoyo por parte del gobierno.

¿Quién es César Arellano, ‘El Botox’, involucrado en el homicidio de Bernardo Bravo?

César Arellano Sepúlveda, alias ‘El Botox’, es identificado como el líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, organización que opera en la región de Tierra Caliente, Michoacán, donde presuntamente se dedica a la extorsión de productores de limón.

De acuerdo con información oficial, Arellano Sepúlveda estaría involucrado en el homicidio de Bernardo Bravo, hecho que lo colocó nuevamente en el foco de las autoridades estatales y federales.

Antes de encabezar una estructura criminal, ‘El Botox’ formó parte de los grupos de autodefensa que surgieron en Michoacán en 2013, los cuales se organizaron inicialmente para enfrentar al cártel de Los Caballeros Templarios. Con el paso del tiempo, varios de estos grupos derivaron en nuevas organizaciones delictivas.

Investigaciones señalan que Los Blancos de Troya mantienen vínculos con Los Viagras, como parte de una alianza criminal más amplia en la que también estarían involucrados el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Acahuato, también conocido como Cártel de La Virgen.

El gobierno de Estados Unidos identifica a César Arellano Sepúlveda como líder de una organización considerada terrorista, por lo que ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares a quien proporcione información que lleve a su captura. En tanto, la Fiscalía General del Estado de Michoacán mantiene vigente una recompensa de 100 mil pesos por datos que ayuden a localizarlo.