PRI acusa a Mario Delgado de dañar el futuro de los niños: ‘Terminan perdiendo los menores’

El priista, Manuel Añorve (izquierda) pidió la renuncia de Mario Delgado de la SEP (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado, se manifestó por que Mario Delgado renuncie como secretario de Educación, pues tuvo que corregir la plana respecto de la modificación del calendario escolar, y ahora busca culpar a los estados.

“¡Mario Delgado debe renunciar ya! No solo está haciendo el ridículo a nivel nacional, sino que está dañando el futuro educativo de millones de niñas y niños”, expresó.

El priista resaltó que solo por el rechazo y la presión pública se reculó en la idea de concluir el ciclo escolar el 5 de junio, la cual se justificó con la petición de gobiernos estatales ante olas de calor.

“Quieren echarle la culpa a algunos maestros, a padres de familia y hasta a secretarios de educación estatales… cuando la mayoría de esos gobiernos también son de Morena. Ni razonan sus pretextos.

“Se están echando la bolita en un proceso totalmente improvisado, desaseado y sin seriedad, donde los únicos que terminan perdiendo son los niños y la educación de México”.

Incluso resaltó que el morenista ponga en duda que los niños estén en las aulas al inicio del verano.

“Mario Delgado insiste que en junio, no tiene sentido que los niños vayan a la escuela. Dice que ni aprenden nada”, reprochó.

“Lo que afecta a México es tener una SEP más preocupada por justificar menos clases que por mejorar la educación de millones de niños”.

PRI acusa que Mario Delgado solo quiere andar de vacaciones

Agregó que Delgado solo demuestra que quiere andar de vacaciones. Recordó que es un funcionario que incluso tiene señalamientos por vínculos con huachicol fiscal.

La semana pasada, el priismo incluyó a Delgado en la lista de funcionarios de Morena que integran la “nueva mafia del poder”, por los presuntos vínculos con el crimen organizado.