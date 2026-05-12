La transición climática dejó de ser narrativa

La transición climática no está limitada por falta de ambición ni por tecnología disponible. El verdadero límite está en la infraestructura, en las cadenas de suministro y en la velocidad con que las instituciones logran adaptarse a una realidad más física, más costosa y más compleja de lo que se anticipaba. La energía limpia llegó para quedarse, respaldada por el capital que ya está transformando los sistemas energéticos a escala global. Más de dos billones de dólares anuales en energía limpia, el doble de lo que hoy se invierte en combustibles fósiles. El cambio responde a una lógica estructural, no ideológica.

DC Climate Week, que nació en 2024 en Washington, D.C., se está consolidando como uno de los espacios más relevantes para entender esta nueva fase. En su segunda edición reunió a más de 5,500 participantes, 240 eventos y más de 100 organizaciones. Pero su valor no radica en el volumen, sino en el tipo de conversación que ocurre. A diferencia de otros encuentros centrados en compromisos o reportes, aquí convergen política pública, energía, financiamiento e infraestructura, reflejando un cambio profundo en cómo se entiende el problema.

En relación a América Latina, la región ya está avanzando en la transición energética, aunque con velocidades y realidades muy distintas. Uruguay genera el 99 por ciento de su electricidad a partir de fuentes renovables —hidroeléctrica, eólica y biomasa—, consolidándose como referencia global de lo que es posible construir en apenas dos décadas. Chile tiene ya el 59 por ciento de su capacidad instalada en renovables, con la solar como principal motor: 28 por ciento de la generación mensual, y la eólica con el 14 por ciento. Brasil, en tanto, mantiene una de las matrices más limpias entre las grandes economías, con el 88.2 por ciento de su electricidad proveniente de fuentes renovables en 2024, y la eólica y solar sumando ya casi una cuarta parte del total. Estos números muestran que la transición en la región está en camino, pero ahora enfrenta el reto de escalar.

Durante años, el cambio climático se abordó desde metas de largo plazo, compromisos corporativos y marcos de reporte. Esa conversación sigue siendo necesaria, pero ya no es suficiente. La presión actual viene de restricciones físicas concretas. La demanda eléctrica en Estados Unidos está creciendo a niveles no vistos en décadas, impulsada por la expansión acelerada de centros de datos e inteligencia artificial. En ciertas regiones, el crecimiento proyectado de la carga eléctrica alcanza hasta 400 por ciento, con aproximadamente la mitad explicada por esta nueva economía digital.

El sistema no está preparado para responder a esa velocidad. Desarrollar nuevas líneas de transmisión puede tomar más de una década, a lo que se suman entre seis y ocho años adicionales de potenciales litigios en algunos casos. Ese desfase revela una tensión real entre la ambición climática y la capacidad de ejecución, hay zonas con energía subutilizada mientras otras enfrentan cuellos de botella que frenan inversiones estratégicas.

A eso se suma una dimensión menos visible pero igualmente crítica; la transición energética es profundamente material. La electrificación masiva requiere minerales en volúmenes que las cadenas de suministro actuales difícilmente pueden sostener. El cobre se ha convertido en el indicador más elocuente de esta tensión: algunas estimaciones sugieren que la demanda de los próximos años podría equipararse con todo lo extraído históricamente. La dirección es inequívoca, independientemente de la precisión de la cifra. La disponibilidad de insumos ya es un factor de riesgo central.

Todo esto está redefiniendo qué tipo de innovación importa. Las soluciones más urgentes ya no son únicamente digitales, sino las vinculadas a infraestructura, energía, agua y sistemas productivos. El principal desafío no es la invención, sino la escalabilidad, las tecnologías funcionan en laboratorio, pero fracasan al desplegarse en condiciones reales, donde los riesgos técnicos, regulatorios y financieros se acumulan al mismo tiempo.

Desde América Latina, esta discusión es particularmente relevante. En DC Climate Week presenté soluciones desarrolladas en contextos donde el cambio climático no es una proyección futura, sino una restricción cotidiana, plataformas de financiamiento anticipatorio en África, modelos de resiliencia energética en comunidades costeras, soluciones de adaptación hídrica y agrícola en México e India. La innovación está emergiendo precisamente donde la presión es mayor.

Sin embargo, hay un vacío persistente en la conversación global: el agua. Atraviesa prácticamente todos los sectores discutidos, desde centros de datos hasta procesos industriales, pero rara vez ocupa el centro. Para México, esa omisión es crítica. El estrés hídrico ya condiciona el crecimiento económico en varias regiones del país. El agua no es un tema ambiental es infraestructura estratégica.

Las implicaciones para México son directas. La relocalización industrial, la expansión de centros de datos y la atracción de inversión dependen de tres variables que no son negociables: disponibilidad de energía, acceso a agua y certeza regulatoria. Sin ellas, la narrativa de oportunidad no tiene dónde aterrizar.

El capital también está cambiando su lógica. La siguiente fase de la transición será intensiva en infraestructura, exigirá horizontes de inversión más largos y demandará estructuras financieras más sofisticadas. La integración entre diseño, aceptación social y viabilidad económica deja de ser un deseable para convertirse en condición de entrada.

Lo que se observó en Washington, DC no es una desaceleración de la transición, sino su aterrizaje en la realidad más tangible, más exigente, definida por restricciones físicas, decisiones políticas y límites materiales que no admiten rodeos. La narrativa ya no alcanza. Lo que define quién avanza y quién se queda atrás es la capacidad de ejecución.