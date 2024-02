A Mario Delgado lo investigan en EU por el huachicol

¡Así como lo están leyendo!

Acomódense bien porque se irán de espaldas.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Cuartoscuro)

En este espacio no sólo le he dado puntual seguimiento a la persecución política que orquestó la ‘4T’ contra el exgóber de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, quien, con pruebas, ha ganado y demostrado su inocencia en las instancias judiciales, sino también he documentado cómo Mario Delgado se benefició del dinero del huachicolero Sergio Carmona, asesinado a balazos en San Pedro Garza García, así como otros hoy gobernadores de Morena.

La persecución contra García Cabeza de Vaca comenzó por no doblegarse ante la ‘4T’ y aspirar a ser candidato presidencial. Baste recordar que fue uno de los impulsores de la Alianza Federalista, defendió las energías limpias y metió la controversia constitucional, no entregó el sistema de salud, evidenció que él sí combatía al crimen organizado y AMLO lo protegía, y lo demostró con documentos, y además por haber llevado a cabo el trabajo, con siete agencias de Estados Unidos que la ‘4T’ no quería, para pacificar Tamaulipas.

Cómo dejar de recordar cuando el Presidente fue a Tamaulipas en su mañanera y García Cabeza de Vaca, muy respetuoso, le dijo las cosas de frente.

Escándalo fronterizo

El exgobernador el pasado fin de semana volvió a ser noticia, por lo menos en los estados fronterizos, donde se dijo, sin fuentes, que habían matado a su operador financiero.

Lo cual fue mentira. El propio Cabeza de Vaca salió en redes y en varias entrevistas en el norte del país a desmentirlo. Aseguró que jamás lo había visto en su vida. Bueno, que ni el nombre de ese pobre hombre, que ya sabemos era un empresario de Coahuila, conocía. Samuel García, ya saben, el favorito de López Obrador, primero salió muy sacalepunta a asegurar que era operador de García Cabeza de Vaca, luego reculó y hasta la propia fiscalía del estado sacó un comunicado diciendo que investigaría el asesinato, pero ya no mencionaron al exgóber.

¿Quién organizó este numerito?

Todo parece indicar que el operador fue ni más ni menos que la gente que le opera en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas a Morena -agárrense-, pues es Guillermo Memo Martínez, sí, el que fue gente de Egidio y en su momento de Comunicación Social.

Y como el miedo no anda en burro…

Déjenme contarles que Mario Delgado anda muy nervioso, por decir lo menos, porque sabe que lo andan investigando por el tema de los huachicoleros, de los Carmona. Baste recordar que en su momento el propio Porfirio Muñoz Ledo denunció que el crimen organizado le había pagado su campaña para presidente de Morena.

Inhale y exhale

Existen evidencias en México y en Estados Unidos y allá hay una investigación y viene fuerte, ¡eh!, con bitácoras, transferencias, operaciones… vamos, de cómo financió el crimen organizado la campaña del hoy presidente de Morena, Mario Delgado, y a gobernadores de Sinaloa, Michoacán, Nayarit y Zacatecas en las elecciones de 2021 y en la de 2022 en Tamaulipas.

Un fuerte doble

Para que dimensionen, estoy hablando de que 400 mil millones de pesos durante el sexenio, es decir, 80 mil millones de pesos por año, que no entraron a Hacienda porque pasaban la gasolina de contrabando por las aduanas.

De hecho, ya hasta Xóchitl trae el tema y lo tocó en su mañanera.

Incluso hace unos días, máximo dos semanas, le preguntaron a Mario Delgado sobre el tema de la investigación en EU y dijo que “esa es una tesis que sacó Cabeza de Vaca porque perdió Tamaulipas”.

Video: Latinus

¿De qué tesis hablará?, pues las únicas tesis son las que se roban los de la ‘4T’.

Pues ¿a poco no pensó de inmediato en la ministra plagiaria, Esquivel, esposa de Riobóo, o del encargado de la fiscalía capitalina, Ulises Lara, léase el lord Cúspide, o en Ernestina Godoy?

Regresando al tema, lo cierto es que están muy preocupados porque en Estados Unidos todo se registra y hay discrepancia de lo que exportan con lo que México dice importó en temas de gasolina.

Como les decía, el diferencial es de 400 mil millones de pesos que equivalen, ahí nomás, a construir dos Trenes Mayas.

Imagínense lo que hubieran hecho esos 400 mil millones de pesos que desaparecieron del erario en medicinas, en arreglar el tema del agua, en invertir en seguridad, en pavimentación. ¡Es un mundo de dinero!

Todo orquestado entre aduanas, Morena y los grupos criminales.

Si se preguntan ¿quién está haciendo la investigación en Estados Unidos?

La respuesta es varias agencias, entre ellas el FBI y la DEA. De hecho, el hermano de Sergio Carmona está allá como testigo protegido.

O sea, se clavaron 400 mil millones de pesos. Aparte de que es ilegal, le pega al Tratado de Libre Comercio porque es un comercio desleal. ¡Quihúboles!

Y ya que hablo de cosas ilegales, cómo dejar de traer a esta Sobremesa que hace también unos días el Presidente dijo que Santiago Nieto le había mentido sobre el caso de García Cabeza de Vaca, que había falsificado la firma de un miembro de la DEA…

Y en este espacio comenté que, además, la FGR no se dejaba notificar de que García Cabeza de Vaca ya les había ganado.

¿Se estarán curando en salud?

Y como la realidad siempre supera la ficción, el escandaloso operativo para ligar el asesinato del empresario minero en NL con García Cabeza de Vaca pareciera ser una estrategia para justificar una nueva orden de aprehensión que le quieren sacar o que ya le sacaron en su contra y de su esposa, mamá y toda su familia.

Otro fuerte

Es un refrito de lo que ya les ganó de la mano del despacho de Coello Trejo. Aunque en México no se puede juzgar dos veces por el mismo delito, todo parece indicar que sólo le están dando la vuelta, cambiándole el nombre a los actores del nuevo teatro judicial, sin ni pies ni cabeza.

Politizar la justicia no sólo no es digno de una democracia, es muy peligroso.