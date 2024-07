Catalina, la violentadora eres tú

Café con doble piquete

“Se los voy anticipando, el plan de la candidata derrotada y de su grupo político, cuyo apellido me han prohibido utilizar, pero que rima con inmoral y desleal, ha sido anular la elección de la mano de su compadre cómplice magistrado zacatecano Armando Ambriz”: Ale Rojo de la Vega.

El miércoles, en el Senado vimos a la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Ale Rojo de la Vega, cobijada por sus compañeros de la alianza opositora, como Emilio Álvarez Icaza, Jorge Romero, Andrés Atayde, Jesús Zambrano, Mauricio Tabe, Vero Juárez, Luisa Gutiérrez y Xóchitl Gálvez.

Tal cual lo dijo Jorge Romero, Morena sólo acepta cuando gana, pero cuando pierde, todo es ilegal, y cuando ganan, todo es legal.

Pero más inverosímil es que hoy la candidata derrotada está utilizando una figura jurídica creada para proteger a la mujer, la violencia política en razón de género, para sancionar conductas de los hombres vs. las mujeres. Está siendo utilizada por una mujer, hija del privilegio, contra una mujer de oposición que le ganó y quien ha sido una activista que siempre ha defendido a las mujeres.

“Desde el primer momento del atentado del cual fui víctima, la candidata derrotada ha planteado que se trató de un autoatentado. Eso sí es violencia. Es revictimizarme. Me acusa sin pruebas y todavía se atreve a decir que eso me benefició. No le deseo a nadie lo que yo he vivido desde ese día y mucho menos tener que escuchar cómo lo utilizan políticamente”.

“Me parece que hasta en la política más baja debe haber normas y debe haber códigos, y sobre todo se debe respetar la ley, las instituciones, y en este último tema, de mi caso, como siempre me entero de algo gravísimo en redes sociales”.

Que la fiscalía CDMX fabricó las declaraciones, así como a los supuestos atacantes de Ale. ¡Quihúboles!

Uno de sus supuestos agresores presentó un amparo donde dice y por ende se lee que fueron obligados a declarar, que les sembraron droga, que fueron torturados hasta fabricar la declaración que necesitaba la fiscalía. Que lo amenazaron con encarcelar de por vida a su papá, con acusarlos de distribución de drogas, que la fiscalía redactó la declaración del presunto culpable, misma que leyó textualmente en la audiencia, palabra por palabra.

Que nunca tuvieron las geolocalizaciones de los presuntos implicados; que el arma no es el arma con la cual le dispararon; que los cascos que utilizaron como prueba no coinciden con los del video.

De hecho, dice que lo obligaron a decir que fue contratado para quitar publicidad; no sólo removía publicidad de Morena, sino de todos los partidos políticos, pero en el video se ve a un hombre lleno de tatuajes y él no tiene ni uno.

“Al fiscal o intento de fiscal de la ciudad (habla, obvio, de Lord Cúspide, Ulises Lara) omitió decir en su declaración pública que bajaba publicidad no sólo de Morena sino de todos, como dice la carpeta de investigación, para inclinar de manera fraudulenta y tendenciosa el caso y el uso político y proselitista de su declaración”.

Otro teatro inventado por la fiscalía CDMX y que se le cae, como el caso Márquez Sterling.

¿Quién puede tener tanto poder, tantos recursos y tantos conectes para fabricar algo de estas dimensiones?, se pregunta Ale.

Y lo peor es que a pesar de todo esto, intentan que el tribunal de la CDMX eche abajo la elección porque Ale se benefició del atentado. ¿Cómo les quedó el ojo?

La candidata derrotada y su grupo prepararon un plan político, mediático y de extorsión a las autoridades que se basa en cuatro actos.

Primero: decir sin ninguna prueba que hizo fraude y así, sin sustento, pedir un recuento total de la elección.

Dos: señalar sin argumentos que rebasó los topes de campaña.

Tres: plantear que llamar a alguien por su nombre, responder a los ataques del padre de la candidata sobre su persona, es violencia de género.

Y cuatro: atreverse a señalar, sin escrúpulos, sin moral y revictimizándola, que el atentado que sufrió en campaña fue un montaje.

“Después de que los múltiples conteos y reconteos confirmaran nuestra victoria, el magistrado presidente del Tribunal Electoral de la CDMX, compadre y cómplice zacatecano del grupo político desleal, Armando Ambriz, ordenó un recuento total, no una, dos veces, y en ambas la Sala Regional les tuvo que corregir la plana. Ahora pretenden denunciarme por violencia política en razón de género, por el simple hecho de llamarla por su nombre familiar, por utilizar su apellido para referirme a ella. Si con esa mentira no lo logran, de la mano nuevamente del compadre cómplice, y del magistrado zacatecano Ambriz, querrán hacerlo por, según ellos, mi autoatentado”.

Finalmente, Ale les dio las gracias a los ciudadanos y ciudadanas que dijo le han revelado todos los intentos de fraude de este grupo.

“Toda mi admiración y mi respeto. Gracias por defender la democracia. Juntos vamos a construir el mejor gobierno en la historia de nuestra alcaldía”.

Ah, y Xóchitl al final también aclaró que los Monreal perdieron en todo lo que participaron, y sentenció: “Por algo será”.

La Miguel Hidalgo de Tabe es Totalmente Panista

¡Así como lo están leyendo! El alcalde reelecto Tabe logró que el nivel de aceptación del PAN aumentara en la Miguel Hidalgo en 20%, considerando los resultados electorales 2018-2024.

Pues la dupla morenista de Romo y del “mini yo” Torruco logró –redoble de tambores– en la votación una caída en 149 secciones. Mientras que el PAN de Tabe tuvo un aumento en 246 secciones.

Antes de que comiencen a politizar con mentiras, diciendo que es porque ahí viven los ricos del PRIAN y la mayoría de los impresentables e incongruentes del Verde, les cuento que el crecimiento de Tabe fue en las zonas populares.

Colonias como Popotla, Casco de Santo Tomás, Tacuba, Anáhuac, Daniel Garza y su ampliación, las Argentinas, la de Plutarco Elías Calles y Torre Blanca, antes controladas en su totalidad por Romo y Morena, hoy son territorio dividido, y en otros casos Tabe se llevó la mayoría de los votos. ¿Cómo les quedó el ojo?

¿La razón? La política de Tabe de gobernar para todos. Ah, e invertir como nadie donde nunca antes se hizo, duplicó el presupuesto participativo que se destinó a repavimentación, ilulminación, banquetas o drenaje.

Ah y avísenle al “mini yo” Torruco que es su obligación borrar su propaganda.