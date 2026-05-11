Ya sin la mano del SAT: ¿Cuánto dinero se lleva Sol León, ganadora de ‘La Mansión VIP’?

El ganador de 'La Mansión VIP' debe pagar una cifra de impuestos antes de recibir un solo peso del premio. (Foto: Créditos Shutterstock/Lamansionvip)

Nadie quiere tener problemas con el SAT, ni siquiera El Guasón, y para evitar eso el ganador de La Mansión VIP debe pagar sus debidos impuestos generados por el premio que se llevó tras conquistar la primera temporada.

Desde el inicio del reality show, su creador y organizador el influencer HotSpanish informó que el premio era de 2 millones de pesos.

Este fue el monto que se llevó Sol León, la favorita del público, pues fue la más votada durante el último emisión de La Mansión VIP.

HotSpanish es el influencer detrás de la organización del nuevo reality 'La Mansión VIP'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cuánto dinero se lleva el ganador de ‘La Mansión VIP’?

El reality show La Mansión VIP terminó luego de un mes de duración y aunque hubo rumores de que iba a extenderse, HotSpanish cumplió y terminó su proyecto en el tiempo anteriormente determinado, es decir, el pasado domingo 10 de mayo.

La ganadora fue Sol León, quien prometió que iba a donar todo el dinero del premio a alguna organización que apoye a personas de bajos recursos, aunque no dio más detalles al respecto.

Sin importar el destino de su recompensa, antes de recibir siquiera un peso, ella debe pagar sus impuestos al SAT.

De acuerdo con la Ley del impuesto sobre la renta vigente “se considera ingresos por la obtención de premios, los que deriven de la celebración de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos de toda clase, autorizados legalmente”.

En este rubro entra el premio de La Mansión VIP. El primer descuento que tiene el monto inicial es por la cuota fija del pago del ISR.

La tabla de las tarifas del ISR 2026 indica que para una cifra de 2 millones de pesos se debe pagar un toal de $444,116.23 MXN.

Al dinero restante se le debe quitar el sobre excedente del límite inferior, que es del 34%, también perteneciente al ISR.

El dinero que se lleva Sol León tras ganar La Mansión VIP es de $1,061, 85.84 MXN, el desglose queda de la siguiente manera.

Ingreso total: $2,000,000 MXN

$2,000,000 MXN Cuota fija del ISR: $444,116.23 MXN

$444,116.23 MXN Monto sujeto a tasa del 34%: $1,555,884 MXN

$1,555,884 MXN Impuesto calculado (34%): $529,000.56 MXN

$529,000.56 MXN Total de ISR: $973,116.82 MXN

$973,116.82 MXN Monto neto que recibe el primer lugar de La Mansión VIP: $1,026, 883.18 MXN

Además, Sol León se llevó una pieza de joyería con diamantes regalada por un patrocinador del programa de TV, otorgada solo al top 5 del reality.

¿Quién es Sol León, ganadora de ‘La Mansión VIP’?

Sol León es una influencer mexicana que nació en Culiacán, Sinaloa. Además de compartir su contenido en redes sociales acerca de su estilo de vida, es una empresaria que se dedica al diseño y venta de fajas moldeadoreas.

El costo de las piezas es a partir de los $1,500 y hasta los $5,000 pesos, al depender del diseño y estilo que se desee. Recientemente sumó productos de belleza como shampoo, acondicionador y mascarillas a su catálogo.

Tiene dos hijas llamadas Miranda y Luciana, quienes tienen apariciones constantes en sus redes sociales.

Sol León se separó de su esposo el empresario Roberto López porque le cachó una infidelidad, desde entonces no se le ha confirmado una pareja sentimental.

Antes de ser influencer, ella vendía burritos, sándwiches y jugos de frutas: “De esa esquinita todavía hay fotos en Google Maps de mi puestito (...) estaba en Mexicali, ahí fue ese negocio que emprendí, en ese momento ya habían nacido mis dos hijas”, declaró en una entrevista para el canal de YouTube Doble G.