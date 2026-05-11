Extrabajadores de AHMSA se enfrentan con policías en Coahuila por bloqueo de carretera

Una decena de extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) fueron detenidos y varios más resultaron lesionados, luego de un enfrentamientos con policías, este lunes, en Castaños, en la región Centro de Coahuila.

Los exempleados de AHMSA habían bloqueado la carretera federal 57 México-Piedras Negras, en exigencia de una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero fueron reprimidos por las fuerzas del estado.

“Obrero callado, jamás será escuchado; obrero callado, jamás será escuchado; obrero callado, jamás será escuchado”, era la consigna que cientos de extrabajadores de la siderúrgica lanzaban, mientras decenas de vehículos quedaban varados en ambos sentidos de la carretera.

¿Por qué protestan los extrabajadores de AHMSA?

Han pasado casi tres años de la quiebra de Altos Hornos de México, empresa privada envuelta en actos de corrupción cometidos contra Petróleos Mexicanos, y los exobreros exigían solución inmediata a su situación laboral.

Por casi tres años, los extrabajadores han dejado de percibir sueldos y prestaciones, con la promesa de solución, una vez que la acerera sea subastada y adquirida por un inversor.

“Desde el 27 de febrero que se iba a hacer la subasta, ya van sesenta y tantos, casi 70 días, y no hay ningún avance”, dijo Julian Torres, dirigente del grupo de Defensa Laboral de los extrabajadores de AHMSA.

Los extrabajadores de AHMSA bloquearon ambos sentidos de la carretera 57 en Coahuila. (Foto: Magda Guardiola)

“Para ellos es muy fácil prorrogar este problema, nosotros ya no podemos aguantar tanto, por eso queremos que la presidenta, que a esto se le de una solución, más que legal, política, que la presidenta tome cartas en el asunto. Ella tiene la solución. Nosotros lo que queremos es que nos paguen, ahora, hemos estado pidiendo ayuda social, un préstamo a cuenta de, y no hemos tenido ninguna respuesta”, añadió.

Choque de policías con extrabajadores de AHMSA

Al lugar arribó un grupo de agentes de la Policías Estatal, quienes pidieron conocer las demandas de los manifestantes, para liberar la vía federal.

“Todo el gobierno federal, y estatal ya saben qué es lo que queremos. Queremos que vengan autoridades estatales y federales para hablar”, les dijo Julian Torres a los agentes del estado, mientras los extrabajadores lanzaban rechiflas en contra del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, a quien señalaron de represor.

De pronto, en medio del diálogo, el contingente de policías estatales avanzó sobre los trabajadores y representantes de medios de comunicación que daban cobertura a la protesta. En el rompimiento del bloque inició la violencia. Agentes y extrabajadores se golpearon con los puños. Los uniformados fueron replegados con una lluvia de piedras, pero por la vía de la fuerza reprimieron a los manifestantes.

Los agentes estatales chocaron a golpes con los exempleados de AHMSA. (Foto: Magda Guardiola)

Al menos diez extrabajadores de AHMSAA fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Monclova, hasta donde acudieron compañeros y familiares para exigir su libertad.

“Viene el secretario de Seguridad Pública personalmente a dialogar con los líderes, para entregar a los detenidos”, dijo un mando de la Agencia Estatal de Investigación a los representantes de los trabajadores.

Luego de unas horas de tensión ante una fiscalía sitiada por agentes del estado, los extrabajadores detenidos fueron liberados sin que la autoridad ministerial les señalara cargos.