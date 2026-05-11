Doble feminicidio en Guanajuato: Asesinan a madre e hija buscadoras; viajaban en moto y las emboscaron

Patricia Acosta Rangel y su hija, Katia Citlali Jáuregui Acosta, integrantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, fueron asesinadas la tarde del sábado 9 de mayo en el municipio de Salamanca, Guanajuato.

Durante la tarde de ese día, madre e hija viajaban a bordo de una motocicleta en la colonia 18 de Marzo, cuando fueron interceptadas por hombres armados que comenzaron a dispararles.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones; sin embargo, cuando los cuerpos de emergencia arribaron al lugar, ambas mujeres ya no contaban con signos vitales.

¿Qué dijo la Fiscalía de Guanajuato sobre el asesinato?

Tras el ataque, la Fiscalía General del Estado confirmó que inició una investigación integral para esclarecer el doble feminicidio. La dependencia informó que las víctimas formaban parte de un colectivo de búsqueda y que la indagatoria se desarrollará bajo un estricto enfoque de perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

La Fiscalía de Guanajuato también detalló que desde el primer momento se activaron acciones especializadas de atención y acompañamiento para garantizar el acceso a la verdad y la justicia, tanto para los familiares como para el colectivo al que pertenecían las víctimas.

Asimismo, reiteró que agentes de investigación criminal, peritos y ministerios públicos realizan diligencias de campo, análisis de información e inteligencia operativa para identificar y capturar a los responsables.

“La localización y detención de quienes perpetraron este crimen constituye una prioridad institucional”, indicó la dependencia en un comunicado.

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, lamentó las muertes de Patricia Acosta y su hija Katia, madre e hija integrantes del Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos y dijo que en Uruapan seguirá apoyando a estos colectivos de madre buscadoras.

“El día de hoy Michoacán una vez más golpeado por la delincuencia; imagina ser una madre que se levanta todos los días con la ilusión de poder encontrar a tu hijo desaparecido y que encima de que estas mujeres no cuentan con ningún tipo de apoyo del gobierno y que arriesgan sus vidas en los lugares que menos imaginamos, subiendo cerros, recorriendo brechas, pasando hambre, sed, desveladas y con un dolor que imagino duele hasta los huesos, y que tu pecado es tener la ilusión de abrazar a tu hijo o hija, cuando en esa lucha deciden quitarte la vida”, posteó.

Finalmente dijo que espera que como administración municipal se tengan más recursos para apoyar a estos colectivos y finalizó: “las cosas tienen que cambiar por el bien de todos, bendiciones para la familia”.

Con información de Quadratín