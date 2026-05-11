TIP México lleva la voz del arrendamiento nacional al Global Fleet Summit 2026

La transformación digital, la inteligencia artificial y la electrificación de flotas marcaron la agenda del Global Fleet Summit 2026, donde TIP México posicionó a México como uno de los mercados estratégicos para la movilidad corporativa y la gestión de flotas a nivel global.

Durante el encuentro celebrado en Cascais, Portugal, los días 5 y 6 de mayo, Mauricio Medina, director general de TIP México, participó en el panel Global Leasing Alliances — A Strategic Backbone, espacio en el que se analizaron las sinergias y los retos de integrar modelos de gestión de flotas a escala global.

Asimismo, expuso la evolución que ha tenido la compañía dentro de la alianza con Alphabet International y su papel como operador clave de Alphabet OneNet en México, en el cual la firma pasó de ser un operador local a convertirse en un motor de ejecución regional con cobertura nacional, estándares homologados y soporte multipaís para clientes con operaciones internacionales.

“Nuestra participación en este foro no solo busca compartir las mejores prácticas de TIP México, sino contrastar nuestra experiencia regional con las tendencias globales de administración de flota. México tiene una posición única, especialmente con eventos como el próximo Mundial de Futbol 2026 y la renegociación del T-MEC, que exigen una flota moderna, flexible y tecnológicamente avanzada”, señaló Medina durante su intervención.

La edición 2026 del Global Fleet Summit se centró en el concepto “Inteligencia y Liderazgo de Impacto”, con énfasis en el uso de datos, digitalización e integración de Inteligencia Artificial para la toma de decisiones en administración de flotas.

Entre los temas prioritarios del foro destacaron: el análisis del Costo Total de Propiedad (TCO) en la transición hacia flotas eléctricas; el uso de soluciones SaaS para optimizar rutas y mantenimiento predictivo; así como las estrategias de sostenibilidad y cumplimiento regulatorio para reducir emisiones.

La participación de TIP México en uno de los principales encuentros globales del sector reflejó el creciente posicionamiento de las empresas mexicanas dentro de la conversación internacional sobre movilidad corporativa, electrificación y arrendamiento vehicular, aspectos que, para la modernización de la logística y la tecnológica serán claves para responder a las nuevas exigencias del comercio regional y las cadenas de suministro de Norteamérica.