‘Hoy comienza mi última concentración’: Memo Ochoa se reporta con Javier Aguirre para el Mundial 2026

Guillermo Ochoa se ‘pone la verde’ por última vez. El portero mexicano reveló mediante redes sociales que hoy inicia su concentración con la Selección Mexicana en la búsqueda de asistir al Mundial de 2026.

Ochoa se adelantó a los medios oficiales, pues no hubo algún comunicado de la Selección Mexicana o declaración del entrenador Javier Aguirre que adelantaran la presencia anticipada del exportero del América en el CAR con miras para aparecer en la convocatoria final del ‘Tri’.

“Volver a ponerme esta camiseta nunca fue rutina… fue un privilegio", escribió Ochoa. “Hoy comienza mi última concentración. Pero esta vez la miro distinto. Con el corazón más lleno, con más cicatrices, más recuerdos… y la misma ilusión de aquel niño que un día soñó defender este escudo", agregó.

‘Estoy en casa con mi Selección’: Ochoa sobre llamado

El arquero mexicano expresó que, pese al paso de los años y la experiencia que ha tenido en todo tipo de escenarios, sigue viviendo con gran pasión cada llamado con el ‘Tri’.

“He vivido noches imposibles, estadios eternos, himnos que todavía me estremecen y momentos que me cambiaron la vida para siempre. Y aun así… cada vez que México llama, algo dentro de mí vuelve a empezar“, expuso.

Ochoa estará en su sexta edición de la Copa Mundial de la FIFA y posteriormente se retirará, de acuerdo con información publicada por el periodista de fichajes Fabrizio Romano y compartida en las redes sociales de Ochoa.

“Estoy en casa. Estoy con mi selección. Y mientras exista una oportunidad de luchar por este país… ahí estará mi alma primero", afirmó. “Rumbo a (la Copa del Mundo) 2026”, concluyó.

‘Estoy para pelear’: Ochoa previo a convocatoria

Anteriormente, Ochoa dijo en entrevista para TUDN que estaba listo para recibir el llamado del ‘Tri’: “Estoy para pelear y voy a pelear por jugar. Me siento apto para poder aportar dentro de la cancha, porque creo que, a través de todos estos años, mis mejores momentos han sido dentro de la Selección”.

En tanto el retiro, hasta entonces no confirmado, expresó: “En mi caso, creo que no va a ser tan difícil porque lo he disfrutado mucho tiempo. Entonces llega un punto en que también tu cabeza y tu cuerpo dicen: lo hemos dado todo, lo has dejado todo, entonces te vas tranquilo y ese va a ser mi caso”.

Ochoa no era convocado desde 2024 pero reapareció tras la lesión de Luis Ángel Malagón para la Fecha FIFA en que se jugó el México vs. Portugal, aunque no sumó minutos.

La trayectoria de Memo Ochoa

Ochoa inició su carrera en las fuerzas básicas del Club América, donde destacó desde joven. Esto le valió el llamado para las justas de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, pero no jugó ni un minuto.

Sin embargo, su calidad lo llevó en 2011 a probar suerte en Europa, jugando para equipos como Ajaccio (Francia), Málaga y Granada (españa), Standard Lieja (Bélgica), Salernitana (Italia), AVS (Portugal) y más recientemente AEL Limassol (Chipre).

Fue a partir de Brasil 2014 que se volvió un inamovible en el arco y jugó todos los partidos de la Selección Mexicana en esta Copa del Mundo, además de las de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Uno de sus partidos más recordados es el juego ante el anfitrión en Brasil 2014, donde logró colgar el 0 en su arco pese a las varias ocasiones claras que tuvieron Neymar y sus compañeros de la verdeamaerla.