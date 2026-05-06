‘La mayoría serán suplentes’: ‘Tuca’ Ferretti critica concentración de la Selección Mexicana

'Tuca' Ferretti criticó la convocatoria de 12 jugadores de Liga MX (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

Ricardo ‘Tuca’ Ferretti cuestionó la polémica convocatoria de jugadores de la Liga MX a la Selección Mexicana como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026.

El martes, la ‘bomba’ explotó luego de que se reportara que Alexis Vega y Jesús Gallardo habrían estado entrenando para el partido Toluca vs. LAFC, que se realiza en el mismo día en que debían presentarse en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Como consecuencia, Amaury Vergara —presidente de Chivas— comunicó que retiraría a sus cinco jugadores convocados y los llamaría a reportar en Verde Valle para reintegrarse de cara a la vuelta ante Tigres, donde necesitan remontar.

La mañana del miércoles, la Selección Mexicana emitió un comunicado en el que expresó que el acuerdo inicial seguía en pie y que los jugadores convocados que no atendieran el llamado quedarían fuera del Mundial.

Más tarde, Javier Aguirre en conferencia de prensa refrendó que el acuerdo se mantenía y agradeció particularmente a Chivas y Toluca por su colaboración, pues aportan cinco y dos jugadores respectivamente.

¿Qué dijo ‘Tuca’ Ferretti sobre los jugadores de Toluca y Chivas en Selección?

Durante una emisión en el canal de YouTube Qué Onnda TV, Ferretti habló sobre la concentración de Aguirre y la postura de los directivos del futbol mexicano.

“Los directivos, en primer lugar, son excelentes seres humanos, excelentes empresarios, súper exitosos y naturalmente todos ellos ven su beneficio”, expresó.

Sobre Toluca, señaló que el equipo “siente que está siendo perjudicado”, por lo que solicitó a sus dos jugadores para intentar revertir el marcador en la semifinal de Concachampions.

“Yo lo he dicho desde hace años: esto de que ‘yo apoyo a la Selección’, siempre y cuando no perjudique a mi equipo”, añadió.

Ferretti consideró que Chivas, “que es el más perjudicado” por la convocatoria de cinco de sus futbolistas, reaccionó bajo la misma lógica.

“Dice: ‘Espérame, si tú estás cediendo a Toluca, entonces, ¿por qué no me cediste a mí?’ Entonces yo recupero a mis jugadores porque veo mi beneficio”, explicó.

El ‘Tuca’ aseguró que este tipo de situaciones ha sido constante en el futbol mexicano. “Se rompe esa palabra, ¿me entiendes? Y es normal, y va a suceder siempre, como ha sucedido”, afirmó.

Armando González reportó este martes en Verde Valle con otros tres jugadores de Chivas. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

La concentración de México ‘no tiene objetivo’, según ‘Tuca’ Ferretti

A criterio del exfutbolista y entrenador brasileño, la concentración de la Selección Mexicana carece de sentido deportivo, ya que los jugadores pudieron continuar compitiendo con sus clubes en la Liguilla.

“Esto de sacar a los jugadores de la Liguilla para llevarlos y prepararlos, 12 jugadores, no tiene ningún objetivo. Hubiera terminado la Liguilla, después los llamo y empiezo la preparación, como siempre”, expresó.

Ferretti argumentó que la base titular del ‘Tri’ no saldrá de este grupo, sino de los futbolistas que militan en el extranjero, principalmente en Europa.

“Tienes que esperar a los jugadores foráneos. ¿Y cuántos son? 10, 12. Entonces, estos jugadores (de Europa) van a ser la mayoría titulares. Los que están ahorita en el CAR están buscando un lugar; hay cuatro, más o menos, que podrían tener posibilidad de ser titulares. Los demás van a ser suplentes. Entonces, ¿para qué sacarlos de la Liguilla o de Concacaf?”, concluyó.