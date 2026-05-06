Díaz Ayuso, española que criticó a México por la Conquista, visita CDMX: ‘Viven en una cueva de ladrones’

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, habla durante una conferencia en la Universidad de la Libertad en México. (Foto: EFE)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, advirtió a estudiantes y líderes empresariales en Ciudad de México de que “las cadenas del socialismo” están provocando la muerte de la democracia en México y en España.

“Así es como mueren las democracias, así es como está pasando en México, así es como está pasando en España, exactamente de la misma manera”, dijo Ayuso en una conferencia en la Universidad de la Libertad, fundada por el magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego.

Ayuso señaló al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como responsable de esta decadencia al contar su primera visita al país norteamericano, donde presenció las primeras campañas políticas de Morena, partido fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

“La primera vez que vine a México, hace muchos años, fue la primera campaña en las que se presentaba Morena y nosotros ya habíamos pasado por la misma experiencia populista en España”, argumentó.

Desde ese entonces, destacó, “es como ha funcionando y así es como se vio venía esa decadencia y esa democracia popular, que si es democracia sin ley, en lo que se convierte es en una cueva de ladrones”.

México es un país con más de 130 mil desaparecidos, acusa Isabel Díaz Ayuso

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso también criticó cómo este tipo de gobiernos atacan a la separación de poderes y carcomen las instituciones sustituyendo a la oposición y “a los verdaderos profesionales” con activistas “sin criterio y sin conocimiento”.

“Es gente que vive de lo público para que lo público no funcione”, sentenció, al advertir de que un “sistema totalitario dictatorial no entra de un día para el otro, es mucho más disimulado” y “cuando uno se quiere dar cuenta es demasiado tarde”.

También resaltó que México sigue siendo un país con más de 130 mil desaparecidos y donde millones de personas carecen de acceso a servicios de salud y en el además solo 34 por ciento de los estudiantes alcanza un nivel básico de competencia en educación.

Pese al panorama, Ayuso aseguró que es posible salir del socialismo y de sus “cadenas”.

En su tercera jornada en la capital mexicana, Díaz Ayuso no hizo mención directa a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien junto a su predecesor, López Obrador, exigieron una disculpa de la Corona española por los supuestos agravios de la conquista de América.

Tampoco se posicionó sobre los “narcoestados”, etiqueta que utilizó para referirse a México y países gobernados por la izquierda en Latinoamérica.

Su visita destacó por encuentros con el ala conservadora, como lo hizo con la alcaldesa de Cuauhtémoc del Partido Acción Nacional (PAN), Alessandra Rojo de la Vega.