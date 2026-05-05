Aspirantes de Morena para elecciones 2027 deberán pasar por filtros penales y finacieros

Los aspirantes de Morena a candidaturas para las elecciones 2027 deberán pasar por filtros pues el partido no quiere que su liderazgo se “eche a perder”, advirtió Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.

“Previo y durante el proceso de selección, que suele ser la encuesta, vamos a consultar de manera formal a las distintas autoridades como la UIF, la Fiscalía (General de la República) para ver si hay algún indicio o algún tema de algunos de los aspirantes”, afirmó en su participación en el programa Entre Dichos con René Delgado.

“Hay una narrativa muy clara de la oposición que busca colocarnos en el mismo cajón de los partidos que ya tienen el rechazo de la gente y hay una exigencia de nuestra militancia y de nuestra de nuestros simpatizantes de no tener más malos candidatos”, detalló.

Morena ahora sí ‘tomará nota’ de si hay sospechas sobre temas públicos o sociales que pongan en entredicho la integridad de los candidatos.

La ‘apuesta’ de Morena para 2027: Los ‘perfiles nativos’

Citlalli Hernández agregó que en 2027, Morena apostará más por “perfiles nativos”; es decir, aquellos con arraigo social o comunitario.

La exsecretaria de las Mujeres mencionó que no se debe entrar en la lógica de “ganar por ganar”, pues aceptó que en el pasado se tomaron decisiones con base en los perfiles que eran más competitivos electoralmente.

La fuerza de Morena está en que “seamos distintos. Mientras mejores perfiles le pongamos, aunque en la lógica tradicional no sean los más competitivos electoralmente, pues hay mucha más confianza del ciudadano”, destacó.

Ante las negociaciones para mantener la alianza con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, Hernánez anticipó que no habrá negociaciones de reparto, sino se apostará por el dónde conviene y dónde no ir en alianza.

“Cuando la disputa es poder por el poder, las cosas se pueden descomponer porque no hay espacio para todos, pero si entendemos que el proyecto de verdad es transformar la vida de la gente, y que tenemos una amenaza internacional que por supuesto no quiere que siga bien la cuarta transformación, será más fácil ir sensibilizando a nuestros cuadros”, señaló.