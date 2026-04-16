Andrea Chávez explica por qué busca la gubernatura de Chihuahua: ‘El gobierno abandonó a la gente’

Chávez explicó que se encontraba a cargo de la presidencia de la comisión del bienestar, que lleva los programas sociales destinados a la población y que era bastante trabajo. (Cuartoscuro).

Luego de que Andrea Chávez, senadora por Chihuahua, pidió licencia para buscar la candidatura a la gubernatura de la entidad, explicó en entrevista radifónica que quiere estar al 100 por ciento con el estado.

La legisladora argumentó que Chihuahua está sumido en la pobreza, la desigualdad y el desempleo, además de que los índices de inseguridad están en niveles nunca antes vistos.

“En este momento nos encontramos en un tiempo estelar en el estado de Chihuahua con la posibilidad de generar una alternancia hacia el progresismo, hacia un proyecto de derechos, hacia un poyecto por la gente que está sumida en la pobreza”, afirmó Chávez.

Agregó que el gobierno estatal actual abandonó las causas más sentidas de la gente y se encuentra completamente lejano a los dolores del pueblo.

“En ese sentido las y los chihuahuenses me lo dicen en mis recorridos de viernes, sábado, domingo, lunes, los días que me permitían en el periodo legislativo estar casa por casa, puerta por puerta: Andrea te necesitamos acá de tiempo completo, Andrea, queremos que ya te encargues de Chihuahua al 100 por ciento”, explicó la morenista.

Chávez también explicó que se encontraba a cargo de la presidencia de la comisión del bienestar, que lleva los programas sociales destinados a la población y que era bastante trabajo.

“Lo cierto es que el Senado de la República necesita también legisladores que se encarguen de los temas al 100 por ciento, es mucho el trabajo que hay en el Senado en materia de presentación de iniciativas, puntos de acuerdo, discusión de dictamenes”, aceptó.

Andrea Chávez admitió también que en el legislativo se necesita a alguien que se encargue al 100 por ciento de eso y “En Chihuahua se necesita a alguien que se encargue al 100 por ciento también y esa quiero ser yo", finalizó.

Durante la sesión de este martes 15 de abril, la Mesa Directiva anunció al Pleno del Senado la solicitud de licencia de Chávez.

Senadores de Morena y aliados se desvivieron en elogios, y aseguraron que será la próxima gobernadora.

“Hoy dejo el Senado para atender personalmente la tarea de acabar con 100 años del PRIAN en Chihuahua. No me voy, regreso. Los que se van son ellos. Aquellos que hicieron de la corrupción, la venganza y las nóminas secretas, su forma de vida. ¡Llegará la Primavera Chihuahuense!“, escribió Chávez en la red social X.