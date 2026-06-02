Salida de Santiago Nieto del IMPI: Decomisan más de 7.8 millones de productos pirata

Santiago Nieto concluyó su etapa al frente del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), durante el que la institución logró el aseguramiento de más de 7.8 millones de productos pirata, además de conseguir una reforma legal importante y la salida de México de la lista negra de propiedad intelectual de Estados Unidos.

Cuando Nieto Castillo llegó al IMPI en octubre de 2024, designado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el instituto enfrentaba el doble reto de modernizar su marco legal y contener la piratería en un país donde el 75 por ciento de los sectores industriales sufren sus efectos.

De acuerdo con cifras del IMPI, en 2024 se alcanzaron 700 patentes otorgadas a mexicanos, el número más alto en la historia del país.

El IMPI procesó más de 220,000 solicitudes de registro de marca y los operativos antipiratería reportaron un incremento del 85 por ciento en el valor de los productos asegurados respecto al año anterior.

¿Qué es la Operación Limpieza?

La Operación Limpieza fue una estrategia nacional enfocada en desmantelar redes de distribución e importación de mercancía ilícita no en perseguir al comerciante de a pie.

Al corte de marzo de 2026, la operación acumulaba 21 operativos, 7.8 millones de productos incautados y un valor de mercado cercano a los 943 millones de pesos. Los operativos abarcaron Tepito, Izazaga 89, Guadalajara, Monterrey, Sonora, Baja California, Durango y Coahuila, entre otras plazas.

En tanto, el 3 de abril de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, impulsada durante la gestión de Santiago Nieto y calificada por especialistas como histórica.

La nueva ley redujo de hasta siete años a uno el tiempo de resolución de patentes, incorporó la figura de solicitud provisional y reguló por primera vez las infracciones cometidas mediante Inteligencia Artificial, colocando a México a la par de Estados Unidos, Europa, Japón y Corea del Sur.

Y uno de los logros con mayor impacto comercial fue que México pasó de la Priority Watch List a la Watch List del Reporte 301 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), publicado en abril-mayo de 2026. El avance, resultado directo de las acciones del IMPI, fortalece la posición del país en la revisión del T-MEC prevista para julio próximo.