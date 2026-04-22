El IMPI da otro golpe a la piratería mundialista a locales del Centro Histórico, ahora por 6.3 mdp

Autoridades del IMPI decomisaron más de 19 mil 500 productos "piratas" de marcas deportivas como Nike o Adidas, en el marco de la "Operación limpieza".

Autoridades de la Ciudad de México continúan su batalla contra la “piratería mundialista”.

Playeras y tenis apócrifos de la FIFA, Adidas, Nike, Puma, New Balance o Pirma y Joma, de una mercancía de 19 mil productos valuada en 6.3 millones de pesos, fueron confiscados en el Centro Histórico por autoridades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El operativo se llevó a cabo en la Plaza Olimpo del Centro Histórico, y sigue la ruta del combate a la mercancía apócrifa relacionada con la Copa Mundial de Futbol organizada por la FIFA.

“Vamos a continuar con esta ruta de separar del mercado los productos apócrifos, los productos pirata que impactan a la economía nacional, generan una pérdida importante a los comercios y a las industrias establecidas en México y que le dan empleo a los mexicanos, además de impactar a la recaudación fiscal de la administración tributaria”, dijo Santiago Nieto, titular del IMPI, a los medios en el lugar del operativo.

¿Cómo localizaron la ‘piratería mundialista’?

A partir de una investigación de los inspectores del propio IMPI y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX y la Secretaría de Marina, se llevó a cabo un operativo en el marco de la “Operación Limpieza”.

Se catearon 23 locales comerciales en el centro de la Ciudad de México en los establecimientos Plaza Olimpia y en las tiendas Max Balance y Sport Smart, entre las calles Venustiano Carranza y 16 de Septiembre, para retirar mercancía de dudosa procedencia.

“El resultado fue el aseguramiento de 19 mil 591 piezas de mercancía apócrifa, como tenis y playeras alusivas al próximo Mundial, con un valor aproximado de 6,315,862.00 pesos”, dijo el titular del IMPI en un comunicado horas después del operativo.

Personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y Guardia Nacional realizaron un cateo y decomiso de productos deportivos piratas en una tienda, ubicada en la calle de Venustiano Carranza, en el Centro Histórico. (Cuartoscuro: Alex Sánchez)

¿Qué ocurre con la mercancía pirata del Mundial?

“Esta mercancía se va a las bodegas del IMPI, se resguardan mientras se hace el procedimiento; tienen 10 días para presentar sus argumentos. Hay una relación, un inventario de todos los bienes y, si no se logra acreditar, el procedimiento nos puede llevar en unos meses a la destrucción”, explicó.

En la protección a los derechos de las marcas deportivas como FIFA, Adidas, Nike, Puma, Reebok, Under Armour, New Balance, Pirma y Joma, entre otras, continuarán los operativos en la Ciudad de México en zonas como Tepito, Centro Histórico y Coapa, para evitar su venta y consumo, además del monitoreo de puntos clave a tres kilómetros a la redonde de los estadios donde habrá partidos en la CDMX, Guadalajara y Monterrey y donde se celebrarán los FanFest.

Combatir la piratería y la competencia desleal es uno de los tres objetivos clave del Programa Institucional 2026-2030 del IMPI, junto con incrementar el otorgamiento de patentes y registros, y el fortalecimiento de la protección de derechos.

Las tres metas están alineadas al desarrollo tecnológico, la innovación y la protección de la propiedad industrial en México, según publicó en el Diario Oficial de la Federación.