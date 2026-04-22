‘Ahí viene el Samuelón’: Samuel García y Mariana Rodríguez anuncian que esperan a su tercer bebé

Samuel García y Mariana Rodríguez son padres de Isabel, nacida en julio de 2025, y de Mariel, nacida en abril de 2023.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, anunciaron esta noche que serán padres por tercera ocasión.

“Y de repente... cuando sueltas el control, cuando dejas de medir tiempos, cuando aprendes a confiar... la vida llega y te sorprende”, publicó el mandatario estatal.

El texto aparece acompañado de un video donde anuncian una sorpresa y, acto seguido, aparece su hija Mariel indicando que será “hermana mayor otra vez”.

“Bebit@, eres todo lo que le pedí a Dios en silencio. Mi oración más profunda... hecha realidad. Gracias por escogernos. Te amamos desde antes de conocerte. Y sí... la mejor sorpresa de este mundo”, agregó el mandatario.

Apenas en julio de 2025 nació la segunda hija del gobernador y la titular de Amar a Nuevo León, a quien llamaron Isabel.

Su primer bebé fue Mariel, quien llegó a este mundo en abril de 2023, ambas en un hospital ubicado en el municipio de San Pedro.

Mariel se convirtió en su bebé arcoíris luego de que Mariana Rodríguez viviera una serie de abortos espontáneos, situación que expuso incluso en sus redes sociales.

Esta noticia llenó de alegría a los jóvenes padres, pero también a un amplio sector de sus seguidores, quienes les manifestaron su alegría.

La publicación del gobernador supera las 55 mil reacciones y los mil comentarios; además, ha sido compartida más de mil 200 veces.

“Se viene el tigrillo (haciendo referencia al equipo de fútbol), es varón”, le dijo uno de sus seguidores.

“Ahí viene el Samuelón”, comentó otra persona.

El embarazo de Mariana Rodríguez llega en un punto de mucho movimiento político, dado que ha sido perfilada como posible candidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León en 2027.