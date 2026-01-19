Samuel García ‘presume’ gráfica con el 66.8% de apoyo para buscar la candidatura Presidencial en 2030

‘Fosfo, fosfo’... El gobernador de Nuevo León, Samuel García, presumió este fin de semana en sus redes sociales el respaldo ciudadano con el que contaría en caso de buscar la candidatura presidencial rumbo a las elecciones de 2030.

A través de su cuenta de Instagram, el mandatario de Nuevo León, quien pertenece a Movimiento Ciudadano, compartió los resultados de una encuesta en la que se consulta a la ciudadanía:

“¿Estaría de acuerdo o no en que Samuel García buscará la candidatura a la presidencia dentro de 5 años?”.

De acuerdo con la gráfica difundida por el gobernador, con corte a diciembre de 2025, el 66.8 por ciento de los encuestados respondió que sí estaría de acuerdo con que Samuel García compita por la Presidencia de la República, mientras que el resto se manifestó en desacuerdo o no respondió.

Esta no es la primera ocasión que el esposo de Mariana Rodríguez ‘alza la mano’ para competir por la candidatura presidencial, pues en 2024 aspiraba a ocupar el lugar de Claudia Sheinbaum.

“Nos registramos porque estamos convencidos de que este 2024 pintará el futuro de México, y va a ser naranja... Este 2024, como lo logramos en Nuevo León, tenemos que sacar a la vieja política del país de una vez por todas. Vamos a demostrar como se hace política de la nueva, y estoy seguro que desde esta trinchera vamos a hacer historia”, dijo Samuel García en aquella ocasión.

Incluso, hace dos años recalcó que era la primera vez en 24 años de historia que Movimiento Ciudadano competía por la Presidencia con su propia candidatura y no en coalición.

Samuel García destaca obras y movilidad de Nuevo León rumbo al Mundial 2026

Nuevo León aprovechó el Sorteo de Grupos de la Copa Mundial 2026 para presentar los avances en infraestructura con los que busca posicionarse como una de las sedes mejor preparadas del torneo.

Samuel García aseguró que Nuevo León inició su preparación cuatro años atrás y que hoy las obras marchan rumbo a su entrega para el verano de 2026. Entre los proyectos emblemáticos destacó la construcción de lo que describió como el monorriel más largo del continente, infraestructura que, según dijo, conectará el aeropuerto con el Fan Fest y el estadio de los Rayados.

El gobernador de Nuevo León afirmó que las obras no solo tienen como fin el Mundial, sino dejar un legado para la población, mencionando la creación de más de 300 canchas deportivas en escuelas y la modernización del Puente Colombia como vía clave para el flujo comercial y turístico con Estados Unidos.

