Pensión del Bienestar 2026: ¿Cuándo abre el registro para nuevos beneficiarios en junio?

Leticia Ramírez, secretaria del Bienestar, explicó que hay 18.8 millones de beneficiarios que reciben apoyos sociales del Gobierno

El Gobierno de México abrirá un nuevo periodo de registro en junio para la Pensión para personas adultas mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, anunció la secretaria Leticia Ramírez este lunes.

“Los programas de Bienestar van más allá de números y es muy difícil que con los simples números se puede entender lo que significa para la vida de las personas”, dijo la funcionaria en la ‘mañanera’ de la presidenta Claudia Sheinbaum de este 1 de junio.

Leticia Ramírez dijo que con corte a mayo, el padrón de las personas que reciben apoyos sociales del Gobierno ya rebasa los 18.8 millones de beneficiarios.

Inscripción para la Pensión del Bienestar reabre el 22 de junio

La funcionaria añadió que las personas adultas mayores que cumplen la edad mínima para recibir programas sociales en junio podrán registrarse en las próximas semanas.

Las mexicanas pueden registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar cuando llegan a los 60 años, mientras que los adultos mayores pueden recibir la Pensión del Bienestar a partir de los 65 años.

El nuevo periodo de registro para ambas pensiones iniciará el lunes 22 de junio y terminará el domingo 28 de junio, explicó Leticia Ramírez. Los módulos de la Secretaría del Bienestar harán las inscripciones en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde.

Recuerda que para inscribirte a la Pensión del Bienestar y Pensión Mujeres Bienestar necesitas llevar los siguientes documentos:

1. Acta de nacimiento.

2. Identificación oficial vigente: Puede ser tu credencial del INE; pasaporte vigente, o la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

3. Clave Única de Registro de Población (CURP).

4. Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.

5. Télefono de contacto celular y de casa

Fecha de entrega de tarjetas del Bienestar: ¿En qué semana de junio inicia?

¿Te registraste para recibir un apoyo social en abril? Leticia Ramírez también anunció que las tarjetas para los nuevos beneficiarios de la Pensión del Bienestar y Pensión Mujeres Bienestar se entregarán del 15 al 21 de junio.

“Recibirán un mensaje en el teléfono que dejaron de contacto para que se presenten a recoger sus tarjetas para el apoyo”, apuntó. El primer depósito para estos nuevos beneficiarios será el del bimestre julio-agosto.

La Pensión del Bienestar consiste en un apoyo bimestral que subió de 6 mil 200 a 6 mil 400 pesos para este 2026. La Pensión Mujeres Bienestar, un programa creado por la presidenta Claudia Sheinbaum, da 3 mil 100 pesos a mexicanas de 60 a 64 años.

Los apoyos sociales son dispersadas de manera directa a las Tarjetas del Bienestar que pueden retirar su dinero sin cobro de comisiones en los cajeros de los Bancos del Bienestar.