Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 1 de junio de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 1 de junio donde se prevé que la mandataria hable sobre su informe en el Monumento a la Revolución donde celebró dos años de su triunfo electoral.

Durante su discurso, la mandataria advirtió sobre la intervención debido a que hay una “ofensiva mediática” promovida por el extranjero, en referencia a los agentes de la CIA y al caso de Rubén Rocha Moya.

Además, se prevé que Sheinbaum sea cuestionada por la megamarcha de la CNTE este lunes y con la amenaza de un nuevo plantón a tan solo 10 días del inicio del Mundial 2026 en México.

¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 1 de junio?

La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los lunes se presenta el informe de Profeco sobre los precios de los combustibles y la canasta básica.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’