Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 1 de junio de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 1 de junio donde se prevé que la mandataria hable sobre su informe en el Monumento a la Revolución donde celebró dos años de su triunfo electoral.
Durante su discurso, la mandataria advirtió sobre la intervención debido a que hay una “ofensiva mediática” promovida por el extranjero, en referencia a los agentes de la CIA y al caso de Rubén Rocha Moya.
Además, se prevé que Sheinbaum sea cuestionada por la megamarcha de la CNTE este lunes y con la amenaza de un nuevo plantón a tan solo 10 días del inicio del Mundial 2026 en México.
¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 1 de junio?
La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los lunes se presenta el informe de Profeco sobre los precios de los combustibles y la canasta básica.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’
- Durante la conferencia ‘mañanera’ del viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum entregó el boleto a las jóvenes que asistirán al partido inaugural del Mundial 2026 en la Ciudad de México.
- Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, regalaron su boleto para asistir al Mundial y confirmaron que vivirán la inauguración del evento deportivo en el FIFA Fan Fest del Zócalo.
- En la conferencia de prensa anterior, la mandataria rechazó la versión de que haya una persecución contra Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, luego que fuera citada a declarar en la FGR por el caso de los dos agentes de la CIA.
- Sobre la aprobacion de la reforma que anula las elecciones en caso de intervención, Sheinbaum dijo que ve riesgo de una posible injerencia extranjera en los próximos comicios al acusar que hay una campaña en contra de su gobierno.
- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la declaración de guerra a los cárteles por Pete Hegseth, secretario de Guerra de Donald Trump, signifique una intervención de Estados Unidos en México.
- David Kershenobich, secretario de Salud, informó sobre la inversión de ocho empresas farmacéuticas por 21 mil millones de pesos como parte del Plan México.
- En la conferencia de prensa anterior, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que los narcobloqueos en Colima ocurrieron tras la detención de objetivos prioritarios.