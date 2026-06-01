Maestros de la CNTE ‘saturan’ la CDMX: Calles cerradas por megamarcha este lunes

Los maestros de la CNTE se concentrarán en el Zócalo, a la espera de que las autoridades los dejen pasar.

¿Nos vamos acostumbrando (más) al tráfico? La Ciudad de México tendrá calles cerradas este lunes 1 de junio, debido a la marcha de maestros de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación).

Luego de no alcanzar ningún acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), los maestros volverán a una marcha masiva, con el objetivo de que atiendan sus demandas, que van desde incrementos salariales hasta la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Los cierres viales te afectarán así salgas en auto o en transporte público de la CDMX, así que conoce qué calles estarán cerradas a través de la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y El Financiero.

Marcha de maestros de la CNTE: Calles cerradas en CDMX HOY

Se prevé que la manifestación de los maestros de la CNTE comience a las 9:00 horas, y tenga una ruta del Ángel de la Independencia al Zócalo de la CDMX.

Con ello, algunas de las calles principales de la CDMX en las que se esperan cierres son:

Paseo de la Reforma , del Ángel de la Independencia a Juárez.

, del Ángel de la Independencia a Juárez. Insurgentes , en el cruce con Reforma.

, en el cruce con Reforma. Avenida Juárez , desde la altura de Reforma hasta el Palacio de Bellas Artes.

, desde la altura de Reforma hasta el Palacio de Bellas Artes. Eje Central , en el cruce entre Juárez y 5 de Mayo.

, en el cruce entre Juárez y 5 de Mayo. 5 de mayo, donde actualmente hay un plantón de maestros de la CNTE.

Algunas de las alternativas viales ante los cierres son:

Viaducto Miguel Alemán.

Avenida Chapultepec.

Circuito Interior.

¿Marcha de la CNTE te deja sin transporte? Qué servicios no estarían disponibles

Si sales en transporte público, toma en cuenta que algunos de los principales servicios que cruzan el Centro Histórico.

El Metrobús sería uno de los más afectados, con posibles cierres en la Línea 7, que pasa por el Paseo de la Reforma, así como en la Línea 4 y la Línea 1, que cruzan Reforma por calles como Insurgentes.

Si quieres conocer el estado de servicio de cada uno de los medios de transporte, da clic en la opción que te interese:

¿Cómo queda el Hoy No Circula este lunes 1 de junio?

Si te quedan dudas sobre si puedes sacar tu ‘nave’ o no, debes saber que el Hoy No Circula aplica con normalidad en CDMX y Edomex para estos autos.