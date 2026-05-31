Inicia el mes mundialista sin multas: Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este lunes 1 de junio

El programa Hoy No Circula continúa aplicándose en la Ciudad de México y el Estado de México para tratar de reducir la contaminación ambiental.

Inicia junio, mes en el que la Ciudad de México albergará la inauguración del Mundial 2026 y celebrará el Orgullo LGBTI+. ¡Que no te sorprendan con una multa!

El lunes 1 de junio el programa Hoy No Circula operará con normalidad, debido a que hasta el momento la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) no ha declarado contingencia ambiental atmosférica.

No circularán los vehículos con holograma 1, engomado amarillo y terminación 5 o 6.

En las 16 alcaldías de la CDMX y en los 18 municipios colindantes del Estado de México te pueden multar si no respetas el Hoy No Circula.

La restricción vehicular, que entra en vigor a las 5:00 y termina a las 22:00 horas, tiene como objetivo disminuir la contaminación del aire y mejorar la calidad ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México.

El programa Hoy No Circula funciona bajo un calendario semanal organiza la circulación de vehículos conforme al color del engomado y el último número de la placa.

El calendario semanal de circulación vehicular se determina según el color del engomado y el último dígito de la placa. Los lunes tienen restricción los vehículos con engomado amarillo y terminación 5 o 6.

Los martes corresponde a los de engomado rosa con placas terminadas en 7 u 8. Los miércoles aplica para los vehículos con engomado rojo y terminación 3 o 4, mientras que los jueves para los de engomado verde con placas terminadas en 1 o 2.

Los viernes deben suspender su circulación los automóviles con engomado azul y placas que finalizan en 9 o 0.

Los domingos no existen restricciones y todos los vehículos pueden circular libremente, excepto en caso de que se declare una contingencia ambiental extraordinaria.

El programa Hoy No Circula operará con normalidad este lunes 1 de junio. (Cuartoscuro: Victoria Valtierra Ruvalcaba)

¿En cuáles municipios del Edomex se aplica el Hoy No Circula?

La restricción abarca los siguientes municipios del Estado de México: