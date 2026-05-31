Sheinbaum ‘jala’ más de 130 mil asistentes en la celebración a dos años de su triunfo electoral

Sheinbaum celebró este 31 de mayo su aniversario dos como presidenta de México en el Monumento a la Revolución, donde reunió a más 130 mil asistentes.

El Monumento a la Revolución se convirtió este domingo en el punto de encuentro de miles de personas que acudieron al mensaje de rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum, a dos años de su triunfo electoral.

De acuerdo con cifras oficiales del Gobierno de la Ciudad de México, el acto reunió a 130 mil asistentes y concluyó con saldo blanco.

Bajo el lema “Rendición de cuentas, a dos años del triunfo. Honestidad, resultados y amor a la patria”, la mandataria federal encabezó un acto centrado en la defensa de la soberanía nacional, acompañada por integrantes del gabinete legal y ampliado del Gobierno de México, así como por representantes del Poder Legislativo y autoridades capitalinas.

Desde temprana hora, miles de personas provenientes de las 16 alcaldías de la Ciudad de México comenzaron a arribar al recinto ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.

Familias, jóvenes, adultos mayores y simpatizantes participaron en la concentración que, según las autoridades locales, se desarrolló en un ambiente de respeto, entusiasmo y participación ciudadana.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, asistió al evento junto con legisladoras y legisladores federales y locales.

Paralelamente, el mensaje presidencial fue transmitido en diversas plazas públicas del país, donde también se registró participación de ciudadanos que siguieron la intervención de la titular del Ejecutivo federal.

Sheinbaum rechaza cualquier forma de injerencia de Estados Unidos en México

Durante su mensaje, Sheinbaum reiteró la postura de su gobierno en defensa de la soberanía nacional y sostuvo que la relación con Estados Unidos debe desarrollarse bajo principios de respeto mutuo, cooperación y coordinación entre ambas naciones.

La mandataria enfatizó que México es un país libre, independiente y soberano, y reiteró que cualquier mecanismo de colaboración bilateral debe realizarse sin subordinación y con pleno respeto a las decisiones internas del Estado mexicano.

El evento se desarrolló bajo un operativo de atención ciudadana coordinado por autoridades capitalinas. Como parte de las acciones preventivas, fueron instaladas cuatro carpas en las inmediaciones del Monumento a la Revolución con personal de LOCATEL y de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para brindar orientación y atención médica básica a las y los asistentes.

Asimismo, se habilitaron dos puntos adicionales con presencia del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México para fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad durante la jornada.

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que la concentración concluyó sin incidentes, con saldo blanco y una asistencia estimada de 130 mil personas.