Marcha de la CNTE en CDMX: ¿Qué calles serán cerradas este lunes y a qué hora comenzará?

Los maestros de la CNTE preparan una manifestación masiva este lunes 1 de junio en CDMX.

No hubo diálogo que frenara a los maestros de la CNTE, así que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación confirmó una nueva marcha masiva este lunes 1 de junio, a pocos días de la inauguración del Mundial 2026.

Luego de una semana de movilizaciones, así como de un plantón instalado en 5 de mayo, los maestros de la CNTE buscan que se cumplan sus demandas, y la instrucción a todas sus secciones es que vengan de todos los estados del país para movilizarse del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México.

Si sales en auto o transporte público, toma en cuenta que algunas de las vialidades principales del Centro Histórico estarán cerradas desde temprano:

Marcha de la CNTE: Ruta, horarios y calles cerradas

La marcha de los maestros de la CNTE comenzará en el Ángel de la Independencia a las 9:00 horas del lunes. Toma en cuenta que es posible que los maestros se concentren en las inmediaciones del punto de partida desde minutos antes.

Algunas de las calles cerradas serán:

Paseo de la Reforma , desde el Ángel de la Independencia hasta Juárez.

, desde el Ángel de la Independencia hasta Juárez. Insurgentes , en su cruce con Reforma.

, en su cruce con Reforma. Juárez , en su totalidad.

, en su totalidad. Eje Central , entre la Torre Latinoamericana y el Palacio de Bellas Artes.

, entre la Torre Latinoamericana y el Palacio de Bellas Artes. Cinco de Mayo.

Una vez que termine la ruta, los maestros llegarán al Zócalo, a la espera de que el Gobierno atienda sus demandas, ya que de lo contrario, aprovecharán el foco del Mundial 2026 y provocarán otras manifestaciones masivas.

Marcha de la CNTE en CDMX: Alternativas viales

Ante los cierres viales por la marcha de maestros en CDMX, algunas de las alternativas viales que te podrían librar de todo el tráfico son:

Circuito Interior.

Avenida Chapultepec.

Viaducto Miguel Alemán.

¿Mundial 2026 con plantón? Estas son las demandas de los maestros

Los maestros de la CNTE avisaron desde hace semanas que sus marchas colapsarían la Ciudad de México durante el Mundial 2026 debido a que desde hace años no se han cumplido sus demandas.

Desde un incremento salarial del 100 por ciento a los trabajadores de la educación, la jubilación a los 28 años de servicio y la eliminación de la reforma electoral del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), los maestros tienen exigencias que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el propio Gobierno actual no han aceptado, pese a que cuentan con la mayoría suficiente en el Congreso para hacerlo.

Y una de sus principales exigencias es la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, misma que, según los maestros de la CNTE, se les prometió que iba a ser eliminada por el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, no se ha concretado, pese a que recientemente hubo un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso.