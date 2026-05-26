‘Somos maestros, no delincuentes’: ¿Dónde se instaló el plantón de la CNTE tras no llegar al Zócalo?

El magisterio de la CNTE se manifestó este 25 de mayo en la Ciudad de México e instaló un plantón en el Centro Histórico.

Al grito de “¡somos maestros, no somos delincuentes!“ y bajo el uso de gases extintores, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) desistieron de llegar al Zócalo debido al despliegue de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los manifestantes exigían la derogación total de la Ley del ISSSTE de 2007 y mejoras laborales para el magisterio.

Debido a la imposibilidad de llegar a la Plaza de la Constitución, la CNTE instaló su plantón a lo largo de la calle 5 de Mayo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Con lonas y tiendas de campaña, el magisterio se instaló de manera indefinida en la viadalidad, la cual está llena de comercios que tuvieron que cerrar.

Integrantes de la CNTE comenzaron a instalar un plantón en calles del Centro Histórico luego de que el Gobierno de la Ciudad de México les negó el acceso al Zócalo capitalino. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) interceptaron a los contingentes magisteriales sobre la calle 5 de Mayo y Filomeno Mata, donde realizaron un encapsulamiento y lanzaron de extintor contra manifestantes para impedir su avance. Tras el operativo, maestros de la Sección 22 de Oaxaca y contingentes de otros estados permanecieron sobre 5 de Mayo casi esquina con Bolivar. (Cuartoscuro: Emmanuel Rosas)

Se registra enfrentamiento entre la CNTE y policías capitalinos. ¿Qué ocurrió?

La marcha de la CNTE había partido del Ángel de la Independencia para avanzar después sobre Reforma y avenida Juárez, pero fue al llegar a la calle Filomeno Mata y su cruce con la avenida 5 de Mayo, cuando la SSC encapsuló a los manifestantes.

“Los manifestantes que tripulaban una camioneta con equipo de sonido, al llegar a la calle Filomeno Mata y su cruce con la avenida 5 de Mayo, empujaron a los uniformados y trataron de avanzar con el vehículo en marcha, por lo que se hizo una línea de contención”, aseguró la secretaría en un comunicado.

Según la dependencia capitalina, las y los policías que fueron desplegados, “solo portan su equipo de protección personal, escudo, casco, rodilleras, coderas y, algunos de ellos extintores; no se utiliza ningún tipo de gas”.

Sin embargo, durante la protesta se registraron agresiones contra la prensa por parte de uniformados de la policía capitalina, según testimonios e imágenes que circularon en redes sociales. También se pudo documentar el uso de gases extintores contra los docentes.

La SEP y la Segob llaman al diálogo con la CNTE

La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública reiteraron su llamado al diálogo con el magisterio, así como a la concertación y la construcción de acuerdos.

“En el Gobierno de México entendemos que el diálogo no es solo conversación, sino un proceso para construir y transformar en conjunto la realidad educativa”, explicaron las dependencias en un comunicado conjunto.

Tanto Segob como la SEP aseguraron que tienen “una apertura permanente” con para alcanzar acuerdos con la CNTE que fortalezcan la educación.

“En el marco de la movilización que realiza, se reconoce el derecho a la libre expresión y a la manifestación pacífica, con el llamado respetuoso a privilegiar las vías institucionales para atender los planteamientos del magisterio”, añadió.

Reiteraron a las representaciones de la Coordinadora la disposición a instalar la mesa de trabajo con las dependencias para revisar sus planteamientos y construir rutas de atención viables.