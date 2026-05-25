Maestros de la Sección 22 de la CNTE instalan plantón permanente en el zócalo de Oaxaca

Los maestros se colocaron en las calles del primer cuadro de Oaxaca capital.

Maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), iniciaron un paro indefinido de labores e instalaron un plantón masivo en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca como parte de su jornada de movilizaciones para exigir respuestas a sus demandas laborales y educativas.

Desde la mañana de este lunes, miles de docentes comenzaron a arribar al primer cuadro de la capital de Oaxaca para instalar casas de campaña, lonas y campamentos improvisados en el zócalo, la Alameda de León y diversas calles cercanas al Palacio de Gobierno, generando cierres viales y afectaciones a la circulación vehicular y peatonal.

Los maestros se plantaron en el

El plantón magisterial se extendió rápidamente sobre diversas vialidades del Centro Histórico, ocupando entre 10 y 15 calles, de acuerdo con reportes preliminares. Entre las principales calles afectadas se encuentran Independencia, Hidalgo, Valerio Trujano, Guerrero, Colón, Las Casas, García Vigil, Armenta y López, Reforma, Fiallo, Melchor Ocampo, 20 de Noviembre, Porfirio Díaz, 5 de Mayo y Manuel Alcalá.

El punto principal de concentración de los docentes se localiza alrededor del Zócalo capitalino y el Palacio de Gobierno, donde los maestros instalaron campamentos permanentes para permanecer durante tiempo indefinido mientras continúan las negociaciones con autoridades estatales y federales.

¿Cuáles son las demandas de la Sección 22?

La secretaria general de la Sección 22 de la CNTE, Yenny Aracely Pérez Martínez, señaló que las principales demandas del magisterio oaxaqueño continúan centradas en la abrogación de la reforma educativa y de la Ley del ISSSTE de 2007, así como en mejoras salariales, atención a la infraestructura escolar, seguridad social y mejores condiciones laborales para los trabajadores de la educación.

La dirigente sindical aseguró que el paro indefinido y las movilizaciones forman parte de una estrategia nacional para presionar a los gobiernos estatal y federal a reinstalar la mesa nacional de negociación y atender los rezagos históricos que enfrenta el sector educativo en Oaxaca y otras entidades del país.

Asimismo, denunció incumplimientos de acuerdos previamente establecidos con autoridades estatales, lo que, dijo, ha generado inconformidad entre la base trabajadora y obligó al magisterio a retomar las protestas y el plantón indefinido.

El plantón es para presionar a las autoridades estatales y federales.

Incremento salarial y aguinaldo

Entre las principales exigencias del movimiento magisterial destacan un incremento salarial del 100 por ciento, el otorgamiento de aguinaldo de 120 días, la contratación de personal docente y administrativo faltante, el pago de diversos adeudos, así como la rehabilitación y mejora de planteles educativos que presentan deterioro en distintas regiones de Oaxaca.

Los maestros también demandan atención a las escuelas afectadas por fenómenos naturales, dotación de mobiliario, regularización de claves docentes y solución a problemáticas administrativas que, aseguran, permanecen sin resolverse desde hace varios años.

Durante la instalación del plantón, contingentes provenientes de las ocho regiones del estado realizaron marchas y recorridos por calles de la capital antes de concentrarse en el primer cuadro de la ciudad. Algunos grupos instalaron cocinas comunitarias, módulos de atención y espacios de organización para permanecer en el lugar de manera indefinida.

La presencia del plantón provocó afectaciones en el servicio de transporte público, así como complicaciones para comerciantes, turistas y ciudadanos que diariamente transitan por el Centro Histórico de Oaxaca. Diversos negocios reportaron disminución en sus ventas debido a los bloqueos y cierres parciales de calles.

Los maestros exigen el regreso de las negociaciones.

Autoridades municipales implementaron operativos de vialidad para desviar el tránsito hacia rutas alternas, mientras elementos de seguridad y protección civil mantienen vigilancia en la zona para evitar incidentes.

Hasta el momento, el gobierno estatal no ha informado sobre una fecha concreta para la instalación de nuevas mesas de diálogo con la dirigencia magisterial, aunque funcionarios han reiterado que existe disposición para mantener abiertas las vías de negociación y evitar una mayor afectación a las actividades escolares y económicas en la entidad.

El paro indefinido de labores impacta a miles de estudiantes de educación básica en Oaxaca, quienes permanecen sin clases mientras continúan las movilizaciones de la Sección 22 en la capital del estado.