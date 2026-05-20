¿Dónde está Roxana López? Ingeniera triqui desapareció en Oaxaca y autoridades buscan a su pareja

A casi tres meses de la desaparición de la ingeniera Roxana López Martínez, joven triqui originaria de San Martín Itunyoso, en la región Mixteca de Oaxaca, las autoridades estatales mantienen activa la búsqueda de su pareja sentimental, identificado como Dagoberto ‘N’, quien forma parte de la principal línea de investigación dentro del caso.

La desaparición de la joven de 24 años provocó preocupación entre habitantes de la región triqui, colectivos feministas y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes en las últimas semanas intensificaron las exigencias para que las investigaciones avancen con mayor rapidez y se esclarezcan los hechos ocurridos desde el pasado 20 de febrero de 2026, fecha en la que Roxana fue vista por última vez en su comunidad de origen.

Durante la conferencia semanal realizada en Palacio de Gobierno, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, confirmó que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca mantiene abiertas distintas líneas de investigación y continúa con diligencias ministeriales, trabajos de campo y recopilación de testimonios para tratar de localizar a la joven ingeniera, cuyo caso generó indignación en distintos sectores sociales de Oaxaca.

“El caso se sigue investigando y la búsqueda continúa”, expresó el gobernador al ser cuestionado sobre los avances de las indagatorias. El mandatario reiteró que la prioridad de las autoridades estatales es encontrar a la joven con vida y brindar acompañamiento a los familiares que desde hace casi tres meses viven momentos de angustia e incertidumbre por la falta de noticias sobre su paradero.

Roxana López estuvo por última vez en casa de su pareja sentimental

De acuerdo con las investigaciones preliminares y testimonios recabados por las autoridades, la joven ingeniera permaneció en la vivienda de su novio antes de perder comunicación con sus familiares. Desde entonces, Dagoberto López es señalado como una persona clave dentro de las investigaciones, debido a que podría aportar información relevante sobre las horas previas a la desaparición de la ingeniera.

Aunque la Fiscalía de Oaxaca evitó proporcionar detalles específicos para no comprometer el curso de las indagatorias, confirmó que agentes ministeriales mantienen la búsqueda de la pareja sentimental de Roxana, mientras continúan las entrevistas y análisis de evidencias relacionadas con el caso.

Este 20 de mayo se cumplirán tres meses desde la desaparición de la joven originaria de San Martín Itunyoso, situación que derivó en movilizaciones comunitarias, protestas y llamados públicos para exigir la intervención de las autoridades estatales y federales. Habitantes de la región triqui colocaron fichas de búsqueda en diferentes municipios y carreteras, además de realizar pronunciamientos colectivos para exigir justicia.

Familiares de Roxana López Martínez denunciaron públicamente que, pese al tiempo transcurrido, todavía desconocen qué ocurrió con la joven ingeniera.

Señalaron que la incertidumbre y el temor continúan afectando a la familia, por lo que pidieron que las investigaciones no se detengan y que se castigue a quien resulte responsable en caso de confirmarse algún delito.

En distintas ocasiones, organizaciones indígenas y colectivos feministas advirtieron sobre la necesidad de reforzar los protocolos de búsqueda en casos de desaparición de mujeres indígenas, particularmente en comunidades de alta marginación y difícil acceso, donde las investigaciones suelen enfrentar obstáculos geográficos y sociales.

Asimismo, defensores de derechos humanos señalaron que el caso de Roxana López Martínez refleja la preocupación creciente por las desapariciones de mujeres jóvenes en Oaxaca y la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales de atención inmediata y coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales.

Colectivos mantienen movilizaciones para exigir avances en el caso de Roxana López

Mientras continúan las investigaciones, la Fiscalía General del Estado mantiene recorridos y trabajos de localización en distintos puntos de la región triqui, además de integrar nuevas declaraciones y elementos que permitan esclarecer el caso. Las autoridades estatales insistieron en que no descartarán ninguna línea de investigación hasta conocer qué ocurrió con la joven ingeniera desaparecida.

El gobernador Salomón Jara reiteró que su administración mantendrá respaldo total a la Fiscalía de Oaxaca para continuar las indagatorias y atender las demandas de los familiares. También aseguró que el caso seguirá como prioridad para las instituciones de procuración de justicia hasta lograr el esclarecimiento completo de los hechos.

En tanto, en comunidades triquis persiste la exigencia de que Roxana López Martínez sea localizada y que el caso no quede impune. Colectivos y habitantes de la región reiteraron que mantendrán las movilizaciones y acciones de presión social hasta obtener respuestas claras sobre el paradero de la joven ingeniera oaxaqueña.