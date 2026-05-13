Detienen a exempleado de banco por el robo de 3.6 millones de pesos de la nómina del DIF Oaxaca

La Fiscalía de Oaxaca detuvo a seis presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de cuentahabientes.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca detuvo a un exempleado de Banamex, señalado como presunto integrante y líder de una banda criminal dedicada al robo de cuentahabientes, que sustrajo millones de pesos de la nómina del Sistema DIF Oaxaca.

De acuerdo con el fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, el extrabajador y cinco personas más operaban en al menos seis estados del país, donde identificaban a víctimas que retiraban fuertes sumas de dinero para posteriormente asaltarlas con violencia.

El caso más reciente ocurrió el pasado 29 de abril, cuando un trabajador del DIF Oaxaca retiró alrededor de 3.6 millones de pesos destinados al pago de nómina desde una sucursal bancaria en Plaza del Valle.

La Fiscalía informó que la captura fue resultado de trabajos de inteligencia, análisis de videovigilancia, así como el rastreo de comunicaciones telefónicas y otros indicios recabados durante la investigación. En total, seis personas fueron detenidas, entre ellas un menor de edad.

El extrabajador de Banamex se desempeñaba en el Área de Inteligencia y Monitoreo de la sede del banco en la CDMX.

Exempleado filtraba información desde la sede del banco en CDMX

El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla explicó que el exempleado de Banamex filtraba información privilegiada sobre los movimientos de los cuentahabientes, ya que estaba adscrito al Área de Inteligencia y Monitoreo de la sede central del banco en la Ciudad de México.

La investigación inició tras el asalto ocurrido en Oaxaca, donde las autoridades identificaron por telefonía y trabajos de inteligencia a los integrantes de la banda. Durante las indagatorias detectaron una fotografía del cuentahabiente tomada desde el interior del banco y captada minutos antes del robo.

Ese hallazgo llevó a las autoridades a investigar a personal con acceso a cámaras e información interna de la institución bancaria. Fue así que dieron con el trabajador implicado, quien tenía acceso a videos, imágenes y datos sensibles de clientes en distintas regiones del país.

Además, la Fiscalía obtuvo audios entre el líder de la banda y otra persona vinculada con la filtración de información sobre sucursales y movimientos de dinero. En las conversaciones hacían referencia a cantidades millonarias y posibles objetivos para cometer robos.

Sobre el asalto del pasado 29 de abril, explicó que los presuntos responsables llegaron un día antes a la capital oaxaqueña y se hospedaron en el Hotel Emperador, lo que permitió a las autoridades obtener registros con nombres, números telefónicos y otros datos de identidad que fueron clave para avanzar en la investigación.

La Fiscalía de Oaxaca obtuvo audios de los integrantes de la banda dedicada al asalto de cuentahabientes.

Banda dedicada al robo de cuentahabientes operaba en seis estados

Las autoridades detallaron que la organización delictiva operaba en entidades como Oaxaca, Puebla, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México y Aguascalientes.

El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla agradeció el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, así como de la Fiscalía de Puebla, por colaborar en la localización y captura de los presuntos involucrados.